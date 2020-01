¿Te has propuesto beber menos alcohol en 2020? Esta aplicación puede ayudarte

Filed to: My Limit

Probablemente te hayas despertado con una resaca monumental alguno de estos días y diciendo aquello de “no vuelvo a beber tanto”. Si realmente te has propuesto limitar tu consumo de bebidas alcohólicas como propósito de añ nuevo, My Limit quizá pueda ayudarte.

My Limit es una aplicación disponible en Android y iOS pensada para estimar la cantidad de alcohol que llevas en sangre en función de las copas que lleves. Antes de que se te ocurran ideas, decir que la app no es precisa al 100% porque no analiza tu aliento o tu sangre. En otras palabras, usarla para calcular si puedes ponerte al volante o no es una idea horrible. Si vas a beber estos días (o cualquier otro día del año) recuerda dejar el auto en casa.

Dicho esto, My Limit es una app de estilo de vida saludable pensada para llevar la cuenta del alcohol que bebemos cuando las circunstancias no hacen que esto sea muy fácil o intuitivo. Normalmente sabemos cuál es nuestro límite cuando nos vamos de cervezas con los amigos, pero estas fechas son propicias a las mezclas extravagantes. Mezclas esas cervezas con una copa de champán, el cuñado ha traído un licor de hierbas italiano ignoto, o la yaya ha vuelto a hacer pacharán casero... Eso por no mencionar que hay bebidas que tardan más en hacer efecto que otras. Al final bebes más de la cuenta sin ser muy consciente de ello.



My Limit tiene en cuenta tu peso corporal y género para estimar el impacto del alcohol en tu organismo. Después solo hay que acordarse de añadir cada trago mediante una serie de botones predefinidos que permiten seleccionar entre tipo de bebida con matices como el porcentaje alcohólico de la cerveza. Con ello no solo calcula tu porcentaje de alcohol en sangre, sino también el tiempo que vas a tardar en procesarlo hasta estar completamente sobrio. Obviamente, la app necesita que colabores con ella y registres tus tragos. Si no tienes ninguna curiosidad por saber lo que bebes su uso no tiene mucho sentido.

La aplicación no es perfecta. Su mayor problema es que tanto si optas por el sistema imperial (onzas) como por el métrico (mililitros), es difícil estimar bien la cantidad. Pese a todo, ayuda a valorar la cantidad exacta de copas que nos tomamos. Hasta tiene un histórico semanal, mensual y anual para que podamos decirle a nuestro médico si bebemos más o menos alcohol con propiedad.