¿Pensaste que Star Wars dejaría algo sobre la historia de fondo o el pasado de un personaje sin explicar?



Advertisement

Estamos a menos de un mes del estreno de la nueva serie de Disney+ The Book of Boba Fett, y como ya suele ser una tradición de Star Wars en los últimos tiempos, no sabemos casi nada sobre la serie, aparte de la vaga idea de que Boba Fett y Fennec Shand se han instalado en el palacio de Jabba para tomar como suya la empresa criminal del fallecido Hutt. ¿Habrá aventuras más allá de Tatooine? ¿Boba y Fennec lidiarán con los remanentes imperiales persistentes que enfrentaron en The Mandalorian? ¿Qué otras caras familiares de Star Wars aparecerán? (Porque esa es la otra cosa que le gusta a Star Wars en estos días)? ¿Habrá, por lo que más quieran, libros de Boba?

No lo sabemos. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que Lucasfilm no va a perder la oportunidad de hacer una serie de Boba Fett después de los eventos de Return of the Jedi, y decirnos cómo el cazarrecompensas no llegó a convertirse realmente en la cena de un monstruo gigante llamado Sarlacc. “Definitivamente habrá una serie de respuestas”, dijo Temuera Morrison a la revista SFX (vía GamesRadar). “Algunas respuestas largas. Algunas respuestas breves y tajantes. Algunas respuestas coloridas. Estamos llenando muchos vacíos”.

Por supuesto, tratándose de Boba, incluso con su inclinación por aparecer en todos los lugares que pueda, todavía quedan muchas áreas de su vida sin tocar, especialmente en el canon actual de Star Wars, por lo que esto tiene mucho sentido. Ya hemos visto im ágenes misteriosas en las que Boba está recuperándose en Bacta y viendo visiones de Tuskens, lo que podría sugerir que estamos viendo al pasado, poco después de que escapó del Sarlacc y encontró ese ingenioso palo gaffi que usó para golpear a los stormtroopers cuando lo volvimos a ver en The Mandalorian. Además, esto es Star Wars. Para bien o para mal, la serie está fascinada no solo por su pasado, sino por dar todos posibles los detalles del mismo. Al menos parece que más allá de decirnos que Boba se salió del Sarlacc, la coprotagonista de Morrison, Ming-Na Wen, adelantó que el trauma que enfrentó Boba al estar tan cerca de la muerte se convertirá en un factor que en cierto modo lo unirá a Fennec, quien también fue rescatada de una muerte segura después de haber sido dejada en las arenas de Tatooine. “Y sabes, Boba murió, o pensamos que murió, en el pozo de Sarlacc, así que creo que ambos comparten esas experiencias cercanas a la muerte”, dijo Wen a la revista. “Ambos tienen una vulnerabilidad que entienden”.

“Es alguien a quien respeta, y definitivamente ha creado un lazo con él después de que la salvara. Le permitió darse cuenta de que podría estar mejor si ya no estuviera sola”, continuó. “Fennec ve su alianza con Boba Fett como un movimiento muy inteligente, en el sentido de que tendrá a alguien cuidándole la espalda. Y aunque podría ser una carga tener que alinearse con otra persona, la recompensa para ella actualmente es mucho mayor”.



Por supuesto, The Book of Boba Fett puede explorar mucho más que el pasado inmediato del cazarrecompensas protagonista, dado que la serie está ambientada en ese interesante marco de tiempo, unos cinco años después de los eventos de Return of the Jedi. Es el momento de una gran turbulencia en el estado más amplio de la galaxia muy, muy lejana. La Concordancia Galáctica, el acuerdo de paz oficial entre el remanente Imperial y la Nueva República que puso fin a la Guerra Civil Galáctica, se firmó apenas un año después de Return. Mucho de lo que sabemos sobre la Nueva República en este tiempo se trata de la consolidación de sus fuerzas, transfiriendo el ejército y la aplicación de la ley principalmente a los gobiernos planetarios.

Advertisement

Claro, The Book of Boba Fett se centrará en Boba y en el inframundo criminal que quiere gobernar, pero eso también podría significar darle un vistazo al nuevo brazo de la ley en la galaxia, haciendo que su exploración del pasado sea un poco más interesante que simplemente cubrir el momento en el que Boba casi muere. La serie se estrena el 29 de diciembre.