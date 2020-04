The Batman también cae ante el coronavirus: así queda el calendario de estrenos de DC

Imagen : Warner Bros ( Matt Reeves / Twitter

Era inevitable. Warner Bros ha decidido posponer los estrenos de algunas de sus películas más esperadas, incluyendo, cómo no, su nuevo lote de películas basadas en las historias de DC Comics. Tanto The Batman como Shazam 2 llegarán más tarde lo que esperábamos, mientras que The Flash adelanta su estreno. Este es el nuevo calendario de DC.

La posibilidad de que The Batman se retrasara debido a las complicaciones de intentar grabar y producir una película en medio de una pandemia mundial era evidente, después de todo, los estudios de Warner suspendieron el rodaje hace algunas semanas. Ahora, la nueva fecha de estreno de la película ya es oficial, junto al nuevo calendario de estrenos de DC:

The Suicide Squad llega el 6 de agosto de 2021.

The Batman se estrenará el 1 de octubre de 2021 (su debut original iba a ser el 25 de junio de 2021)

The Flash adelanta su estreno al 3 de junio de 2022 (se iba a estrenar el 1 de julio de 2022)

Shazam 2 se estrenará el 4 de noviembre de 2022 (su estreno iba a ser el 1 de abril de 2022)

Wonder Woman 1984, sin embargo, llegará este mismo año tras haber pospuesto su estreno apenas un par de meses, del 5 de junio al 14 de agosto. Crucemos los dedos que para entonces las condiciones ocasionadas por la pandemia del covid–19 hayan mejorado lo suficiente. Aquaman 2 tampoco parece haber tenido ningún cambio en el calendario, lo que significa que en teoría llegará el 16 de diciembre de 2022.

Curiosamente The Flash, película protagonizada por Ezra Miller que ha atravesado muchos cambios y retrasos en su producción, ha adelantado su estreno.

De resto, Warner Bros también retrasará el estreno de películas como The Many Saints of Newark, la precuela de Los Soprano que ahora llega el 12 de marzo de 2021, entre otras. Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, mantiene su fecha de estreno del 17 de julio de este mismo año. [The Hollywood Reporter vía io9]