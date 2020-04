The Last of Us II retrasa su lanzamiento de forma indefinida por el coronavirus

the last of us ii

Tendremos que seguir esperando para jugar The Last of Us II. Sony y Naught Dog han tomado la decisión de retrasar el lanzamiento de uno de los juegos más esperados del año y, en general, de la generación de PlayStation 4, debido a la crisis que actualmente vive el mundo ocasionada por la pandemia del coronavirus.

The Last of Us II es la secuela del exitoso título de PlayStation 3 que debutó hace 7 años, por lo que la espera ha sido bastante larga. Según declaraciones de Naughty Dog a nuestros compañeros de Kotaku, y aunque el juego a ha sido retrasado en otra ocasión, la decisión de posponer su lanzamiento de forma indefinida tiene que ver con motivos logísticos y económicos, no con el estado del desarrollo del juego, dado que está “casi listo”.

El lanzamiento de The Last of Us II estaba pautado para el próximo 29 de mayo, pero el haber sido retrasado de manera indefinida significa que no sabemos cuándo llegará al mercado, pero no será pronto. Mientras la pandemia del covid–19 continúe afectando a todos los sectores y territorios del mundo, es poco probable que Sony se aventure a lanzar el juego, del mismo modo que tantos estudios cinematográficos han tomado la decisión de posponer el estreno de sus películas.

Además de The Last of Us II, Sony también ha retrasado de forma indefinida el lanzamiento de Marvel’s Iron Man VR.

Según Naughty Dog, acerca del retraso de su juego:

“Queremos estar seguros de que todos puedan jugar The Last of Us II al mismo tiempo, por lo que estamos haciendo todo lo posible para que todos puedan tener la mejor experiencia. Esto significa que tenemos que retrasar el juego hasta el momento en el que podamos solucionar todos los problemas de logística”.