Los 20 videojuegos que más esperamos en 2020

De izquierda a derecha: Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part II, Elden Ring y Cyberpunk 2077. Imagen : Square Enix / Naughty Dog / Bandai Namco / CD Projekt.

Ya es oficial. 2020 es el año en el que llegarán las sucesoras de PlayStation 4 y Xbox One. S in embargo, esta generación de consolas se despedirá por todo lo alto, recibiendo algunos videojuegos fantásticos, incluyendo títulos que llevamos muchos años esperando. 2020 trae consigo muchas joyas para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y, por supuesto, para las nuevas PlayStation y Xbox.

Y es que tomando en cuenta que las nuevas PlayStation 5 y Xbox Series X (entre otras Xbox) llegarán a finales de 2020, este mismo año también recibirán sus primeros videojuegos. No solo eso, se espera que estas nuevas consolas tengan retrocompatibilidad con los juegos de la generación pasada (PS4 y Xbox One), lo que significa que todos estos títulos también podrán disfrutarse en las nuevas consolas. Y qué decir de Nintendo, que este año parece esconder algunos grandes lanzamientos para su Switch.

Después del año que nos dio Death Stranding, Sekiro: Shadows Die Twice, Pokémon Espada y Escudo, Kindgom Hearts 3 y Star Wars: Jedi Fallen Order, entre muchos otros, esto es lo que más esperamos jugar en 2020:

Dragon Ball Z: Kakarot

El primero de la lista llega este mismo mes de enero. Dragon Ball Z: Kakarot es un juego de tipo RPG de acción y mundo abierto que recorre toda la historia de Goku en Dragon Ball Z (desde la llegada de los primeros Saiyan hasta la saga de Majin Boo, al menos hasta ahora), en un juego masivo lleno de misiones y cosas por hacer, en el que es necesario subir de nivel a los personajes, conseguir nuevos poderes mediante árboles de habilidades y, en general, vivir todas las batallas del manga y anime épico. No es la primera vez que un juego de Dragon Ball se basa en esta historia, pero sin duda que esta vez promete mucho.

Llega a PS4, Xbox One y PC el 17 de enero.

Final Fantasy VII Remake

Por fin. El remake del clásico de 1997, Final Fantasy VII, una de las entregas más exitosas y populares de la legendaria saga de juegos de Square Enix, llegará cinco años después de haber sido anunciado con un apartado visual de última generación, un nuevo sistema de combate (que combina combate en tiempo real y estrategia) y más novedades. Se trata de la primera parte del juego, que estará dividido en episodios o partes.

Llega a PlayStation 4 el 3 de marzo.

Ori and the Will of the Wisps

Este juego de tipo plataformas y metroidvania es la secuela de Ori and the Blind Forest, el exitoso juego indie de 2015. En el juego controlarás a un guardi án espiritual blanco llamado Ori que debe explorar su mundo con la intención de ir más allá del bosque en el que habita, y revelar secretos de sus antepasados.

Llega a Xbox One y PC el 11 de marzo.

Animal Crossing: New Horizons

Nintendo prepara el lanzamiento de un nuevo Animal Crossing, el primero de la saga para la Switch. De nuevo, se trata de un juego de simulación que se desarrolla en tiempo real, en el que el jugador tendrá que explorar una isla aparentemente desierta y ayudar a convertirla en una comunidad llena de seres antropomórficos.

Llega a Nintendo Switch el 20 de marzo.

Doom Eternal

Se trata de la secuela del reboot de Doom que id Software y Bethesda lanzaron en 2016. De nuevo, es un juego de acción, disparos y violencia en el que deberás luchas contra seres infernales en primera persona, y mientras más agresivo y directo seas al lugar, mejor. También tendrá distintos modos de multijugador, incluyendo uno en el que podrás invadir a otros jugadores.

Llega a PS4, Xbox One y PC el 20 de marzo. También llegará a Nintendo Switch en 2020, pero su fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada.

Half-Life: Alyx

Hay un nuevo Half-Life en desarrollo. No, no es mentira. Se trata de un nuevo juego que se desarrolla poco antes de los acontecimientos de Half-Life 2, y será exclusivo de las plataformas de realidad virtual. Es el primer juego de la saga en más de una década, y esperamos que le siga ese esperado título con el número que no debe ser nombrado. Ese que viene después del 2 y antes del 4.

Llegará a PC en realidad virtual durante el mes de marzo.

Resident Evil 3 Remake

Capcom lanzó en 2019 un remake de Resident Evil 2, por lo que los fans de la saga esperaban con ansias que la compañía hiciera realidad un remake del tercer título de la franquicia. Afortunadamente, Né mesis regresará en la actual generación de consolas.

Llega a PS4, Xbox One y PC el 3 de abril.

Cyberpunk 2077

Lo nuevo de los estudios de CD Projekt Red, creadores de la saga de juegos de The Witcher. Se trata de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, que por fin debutará para llevarnos a un mundo cyberpunk, lleno de modificaciones corporales, mejoras, violencia y conspiraciones, y acompañados por Keanu Reeves. Está basado en la saga de juegos (de rol) Cyberpunk, cuyo creador participó en el desarrollo del juego como asesor.

Llega a PS4, Xbox One, Google Stadia y PC el 16 de abril.

Marvel’s Avengers

Square Enix y Marvel anunciaron que trabajaban en un juego de The Avengers en enero de 2017. Ahora, tras una larga espera, por fin podremos jugar poniéndonos los zapatos (o trajes) de superhéroes como Iron Man, Thor, Capitán América, Hulk, Black Widow y más, para luchar contra un grupo de superhéroes. Por supuesto, el juego no tiene ningún tipo de conexión con la película de Marvel Studios de 2012, pero no deja de lucir bastante prometedor en sus tráilers.



Llega a PS4, Xbox One, Google Stadia y PC el 15 de mayo.

The Last of Us Part II

La secuela del exitoso juego de PlayStation 3 que llegó en 2013. The Last of Us Part II se desarrolla cinco años después de los acontecimientos del juego original, y esta vez nos pone en los zapatos de Ellie, que ahora tiene 19 años, que se ha encontrado con un culto misterioso de este mundo postapocalíptico en el que vive. Y sí, como pudimos ver en uno de sus tráilers, también regresa ese personaje.

Llega a PlayStation 4 el 29 de mayo.

Ghost of Tsushima

Uno de los últimos grandes exclusivos de PlayStation 4. Ghost of Tsushima, desarrollado por los estudios de Sucker Punch (creadores de la saga Infamous), cuenta la historia del último samurái en la isla de Tsushima, durante la primera invasión de Japón por parte de Mongolia en 1270. Es un juego de aventura, sigilo y acción con distintas armas de la era de los espadachines nipones.

Llega a PlayStation 4 entre el segundo y tercer trimestre de 2020.

Elden Ring

Lo nuevo de From Software, los creadores de Dark Souls. Esta vez, el director Hidetaka Miyazaki se ha unido a George R.R. Martin, padre de Juego de Tronos, para crear un nuevo juego inspirado en una historia medieval y de fantasía oscura, que aseguran será mucho más grande que cualquier jue go de Dark Souls.

Llega a PS4, Xbox One y PC entre el segundo y tercer trimestre de 2020.

Watch Dogs: Legion

El nuevo juego de la saga de hackers de Ubisoft. Esta vez, se trata de un título mucho más ambicioso que no solo se desarrolla en un mapa de mundo abierto basado en la ciudad de Londres, sino que el jugador podrá controlar muchos personajes, de hecho, Ubisoft asegura que se puede “reclutar” y controlar a básicamente cualquier personaje NPC que veas en el mapa.

Llega a PS4, PS5, Xbox One, Xbox (nueva generación), Google Stadia y PC entre el segundo, tercer y cuarto trimestre del año.

Halo Infinite

Un nuevo juego de la saga del Jefe Maestro se aproxima. Su nombre es Halo Infinite y se desarrolla tras los acontecimientos de Halo 5: Guardians, que llegó en el año 2015. Es, sin dudas, uno de los juegos más esperados de Xbox en los últimos años.

Llegará a Xbox One, PC y la nueva generación de Xbox (incluyendo Xbox Series X) a finales de 2020.

Yakuza: Like a Dragon

Yakuza es una de las sagas más grandes de SEGA desde que debutó en 2005. Durante seis juegos (de la saga principal) se dedicó a contar la historia de un personaje, Kiryu, y su vida como un ex–Yakuza. Ahora, en el séptimo juego, llega otro protagonista, Ichiban Kasuga, miembro del clan Yakuza de Tojo, y además contará con un estilo de juego completamente distinto. Es, sin duda, uno de los juegos más grandes que llegan de Japón este mismo año.

Llegó a PS4 en algún momento de 2020.

Guilty Gear Strive

Guilty Gear Strive es la nueva entrega en una de las sagas de juegos de peleas más conocidas y exitosas entre los fanáticos del género. Desarrollado por ArcSystem Works, sin duda es uno de los juegos más esperados para las próximas ediciones del campeonato mundial EVO, con su estilo 2D de pelea animada, rápida y con combos múltiples.

Llega a PlayStation 4 a finales de 2020.

Axiom Verge 2

Axiom Verge es uno de los juegos indie más exitosos de los últimos años, creado por el desarrollador Thomas Happ. Se trata de un juego de aventuras de tipo metroidvania con una trama de ciencia ficción y semi cyberpunk llena de misterio. Por supuesto, y como cualquier juego de este género, su jugabilidad se basa en la exploración, la acción y la búsqueda de nuevos objetos para usar.

Llega a múltiples plataformas a finales de 2020.

Senua’s Saga: Hellblade II

En 2017 llegó Hellblae: Senua’s Sacrifice y se convirtió en uno de los mejores juegos del año, desarrollándose en un mundo inspirado por la mitología nórdica y al mismo tiempo tocando temas serios como las enfermedades mentales. Ahora, una secuela se espera, esta vez en exclusiva para las plataformas de Microsoft.

Llegará, probablemente, a finales de año junto a la nueva generación de Xbox (incluyendo la Xbox Series X) y PC.

Metroid Prime 4

Imagen : Nintendo.

Es poco probable que veamos este lanzamiento en 2020, pero nada cuesta soñar. Nintendo anunció durante la E3 2017 que un nuevo Metroid Prime estaba en camino, sin embargo, en 2019 anunciaron que el desarrollo del juego había sido reiniciado a cargo de otro estudio. Con algo de suerte, este podría ser uno de los dos lanzamientos sorpresa más grande de Nintendo en 2020.



Será exclusivo para Nintendo Switch, aunque se conoce su fecha de lanzamiento.

Bayonetta 3

Imagen : Nintendo.

Ese otro juego que se convertiría en la segunda sorpresa más grande de Nintendo sería, cómo no, Bayonetta 3. Han pasado seis años desde la última entrega de esta saga de PlatinumGames, y aunque su desarrollo se anunció en diciembre de 2017, se desconocen más detalles al respecto. Nintendo suele anunciar las fechas de lanzamiento de sus juegos poco antes de que debuten, esperemos que esa tendencia se repita en este juego.



Será exclusivo para Nintendo Switch, aunque se conoce su fecha de lanzamiento.