The Last of Us Part II

En The Last of Us Part II, Ellie recibe una guitarra, y los jugadores podemos usar el panel táctil del DualShock 4 para que el personaje toque acordes. Y como suele ocurrir, en apenas unos días volvemos a ser testigos de la cantidad de tiempo libre que tienen algunos. Atención a las versiones de temamos.



Porque en cuestión de días han comenzado a aparecer multitud de versiones de clásicos con la guitarra virtual, desde Here Comes the Sun, de los Beatles, hasta Hotel California (Eagles), Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, y el más logrado para un servidor, Nothing Else Matters de Metallica. Que los disfruten.