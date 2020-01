The New Mutants: una breve historia de la película de Marvel que pensamos que nunca veríamos

The New mutants

El viernes 13 de octubre de 2017, Fox lanzó un trailer de una película de superhéroes llamada The New Mutants. En el adelanto anunció una fecha de lanzamiento del 13 de abril de 2018. Han pasado casi dos años desde la fecha en la que la película debía estrenarse, y el 6 de enero de 2020 lanzarán otro tráiler del film, esta vez promocionando una fecha de estreno del 3 de abril de 2020.



En todo este tiempo, la historia del pequeño spin-off de X-Men dirigido por Josh Boone, The New Mutants, se ha convertido en un tesoro para los blogs de películas, especulando qué habría pasado con el film. Los rumores que prevalecen, aunque nunca se confirmaron oficialmente, son que Fox inicialmente estaba feliz con la primera versión de la película de Boone, describiéndola como una versión terrorífica de Breakfast Club unida con One Flew Over the Cuckoo’s Next, pero con superhéroes. Sin embargo, esto coincidió con el súper éxito de otra película protagonizada por varios niños, It: Chapter One. Según supuestas filtraciones , el estudio quería hacer un seguimiento de ese éxito y actualizar New Mutants para inclinarse un poco más hacia el terror. Como resultado, la película se retrasó para que pudieran cambiar y modificar una gran parte del rodaje grabando nuevas escenas. Recordemos, nada de eso fue confirmado. Simplemente se convirtió en la teoría predominante porque nadie la refutó.

Durante este proceso y con el paso del tiempo, su fecha de estreno del 13 de abril de 2018 se trasladó al 22 de febrero de 2019 y después al 2 de agosto de 2019. Al poco tiempo, Disney compró Fox. De repente, lanzar un spin-off adolescente de X-Men se volvió un poco problemático, teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta todo el universo cinematográfico de Marvel. Las estrellas de la película, como Maisie Williams, aseguraron que esas grabaciones de nuevas escenas de terror nunca ocurrieron realmente, y esto generó rumores de que la película podría ser lanzada mediante servicios de streaming como Disney+ o Hulu, especialmente dado que Variety informó que Disney “no estaba impresionado” con la película y creía que “tiene un potencial de taquilla limitado”.

Ahora parece que esta confusa historia llegará a su fin. Disney recientemente anunció una fecha de estreno para la película del 3 de abril de 2020 y, a principios de esta semana, el director Boone anunció un nuevo tráiler a través de su perfil en Instagram.



El mensaje dice “supervisado por”, lo que parece un poco extraño, y además las cosas se vuelven aún más raras en los comentarios, donde un fanático le preguntó: “¿será esta la versión original de la película que filmaste?”, a lo que Boone respondió: “no estaría promocionándola aquí si no fuera así”.

Muchos han tomado la respuesta de Boone como la confirmación de que la versión original y sin modificaciones de The New Mutants es lo que los fanáticos verán en los cines este año. Nuestros compañero de io9 enviaron múltiples solicitudes a los representantes de Boone para recibir alguna aclaración, pero no han recibido respuesta. Disney, que ahora es propietaria de Fox, tampoco ofreció ningún comentario.



Aún así, es cierto que Boone parece sugerir que se trata de la versión original y sin modificaciones de la película. Por lo que sabemos, si esas grabaciones nunca ocurrieron realmente, el director se fue a trabajar en la nueva serie de The Stand, basada en la obra de Stephen King, mientras todo el tema de Disney y Fox se resolvía, y después solo habría trabajado en finalizar la película que originalmente quería hacer. O tal vez esas nuevas escenas sí fueron grabadas ocurrieron y él solo quiso dar esa respuesta. Sinceramente, no sabemos cuáles rumores eran reales y cuáles no, y en general tampoco sabemos cuánto ha cambiado o no la película. Tampoco sabemos sobre los otros rumores, como que todas y cada una de las referencias a los personajes y eventos de X-Men fueron sacadas de la película, para no entrar en conflicto con los planes futuros de Marvel Studios.

No sabemos muchas cosas, pero esperamos que valga la pena la espera.

The New Mutants, protagonizada por Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt y Alice Braga, se estrena el 3 de abril. Esta vez de verdad.