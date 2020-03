The Rise of Skywalker como un videojuego de 16 bits es mejor que la película

Gif : Mr Sunday Movies ( YouTube

Para muchos, superar a Star Wars: The Rise of Skywalker no es una tarea difícil, en especial en cuanto a su historia. Pero sin duda su apartado visual fue sorprendente, y las batallas estuvieron llenas de acción y momentos épicos, los cuales ahora han sido transformados a un videojuego de 16 bits que quisiéramos que fuera real.

Este video es obra de Mr Sunday Movies, quien se ha dedicado a convertir los últimos minutos de la película, incluyendo tanto la batalla de Rey y Kylo Ren en el salón del trono, como la batalla de Poe Dameron, Finn y compañía a bordo de X–Wings y criaturas extrañas que parecen ser la versión espacial de los caballos en Star Wars, contra una flota de miles de destructores imperiales.

El resultado es lo que habría sido un juego de SNES de la película, resumido en un video de 10 minutos. Te gustara o no The Rise of Skywalker, este tributo no tiene pérdida. [Mr Sunday Movies (YouTube) vía Kotaku]