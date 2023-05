Era una cuestión de tiempo que la huelga de guionistas afectara al universo Marvel. La cuarta semana de reivindicaciones laborales se ha saldado con el parón en la producción de Thunderbolts y Wonder Man. Según informa Deadline, a mbas se han detenido y retomarán su actividad una vez termine la huelga, solo que no se sabe cuándo será eso.



Thunderbolts iba a comenzar a rodar en Atlanta a mediados de junio, pero los protagonistas de la película, entre los que se encuentran Florence Pugh, Sebastian Stan, y David Harbour han sido notificados del cambio el pasado viernes. En cuanto a Wonder Man, la serie de TV para Disney Plus ya había comenzado a rodarse en Los Ángeles con Yahya Abdul-Mateen II, Demetrius Grosse, y Ben Kingsley.

Thunderbolts y Wonder Man no son las primeras producciones afectadas por las protestas del Gremio de Escritores de Estados Unidos. Ya en sus inicios, la huelga supuso el parón de Blade y Daredevil: Born Again. La película con la nueva versión del cazavampiros estaba llamada a comenzar el rodaje en junio para un eventual estreno a mediados de 2024. El retorno de Daredevil aún no tenía una fecha definitiva para su estreno.

De momento, Marvel mantiene en pie la producción de Captain America: New World Order, Deadpool 3 y Agatha: Coven of Chaos. Las tres películas están rodando material que no depende del guión y realizarán ajustes en post-producción en caso necesario.

El problema, por supuesto, es que esa labor tiene unos límites. Si la huelga de guionistas se mantiene sin llegar a un acuerdo esas producciones también tendrán que parar, lo que supone un problema especialmente importante en el Universo Marvel, donde todas las películas y series están entrelazadas de alguna manera y el retraso de una suele afectar al resto. De momento Marvel no ha movido la fecha de estreno de Thunderbolts, prevista para julio de 2024, pero todo indica que lo acabará haciendo.

Marvel Studiuos no es ni mucho menos la única productora afectada por la huelga. Otras producciones de fantasía y ciencia ficción ya han detenido su producción o están rodando lo que pueden sin guionistas . Entre ellas está Andor, Cobra Kai, House of the Dragon, The Last of Us, o Stranger Things.