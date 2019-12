Todas las grandes series y personajes que perdimos este 2019

Imagen: HBO

Este año ha sido testigo de algunos de los mayores finales de la historia del cine y la televisión. En Avengers: Endgame, algunos valientes se sacrificaron para salvar el universo y por fin vimos a alguien nuevo sentado sobre el Trono de Hierro en Juego de Tronos, no sin muchos sacrificios antes. Hay muchos personajes por los que llorar, y estamos aquí para darles la despedida que merecen.



Amigos, poneos vuestras mejores galas. Estamos aquí para llorar algunas de las muertes más grandes del 2019 y también despedir a las series de televisión que vieron sus últimos días, quisieran o no .

Cuidado porque se avecinan una gran cantidad de spoilers. No digas que no te lo advertimos.

Personajes

Mucha gente, Juego de Tronos

Las impactantes muertes de la serie se convirtieron en marca registrada de la primera temporada, por lo que cuando llegaron los últimos episodios de Juego de Tronos, los fans de la serie estaban preparados para ver a sus personajes favoritos caer como fichas de dominó. De hecho, la octava temporada trajo muchas despedidas. La batalla entre la humanidad y los Caminantes Blancos en Invernalia en realidad dejó al elenco principal sorprendentemente intacto (aparte de Theon Greyjoy, Jorah Mormont, Lyanna Mormont, Melisandre y el Rey de la Noche), pero el sombrío final de la serie tuvo su efecto esperado (Daenerys Targaryen, Cersei y Jaime Lannister, el Perro, la Montaña, e incluso Qyburn).

RIP al dragón Rhaegal, que cayó en la toma de Rocadragón; a Varys, que iba siempre un paso por delante de todos y fue ejecutado por orden de Dany; y a Missandei, que al menos gritó “¡Dracarys!” antes de perder la cabeza a las puertas de Desembarco del Rey. Incluso el maldito Trono de Hierro tuvo un final ardiente antes de darle un cierre a la saga.

Iron Man, Avengers: Endgame

Avengers: Endgame marcó el final del MCU tal y como lo conocemos, poniendo el broche final a una serie épica de películas que comenzó en 2008 con Iron Man. Por eso tenía cierto sentido que Tony Stark muriera (después de derrotar a Thanos, salvar el universo y pronunciar la mejor frase de toda la película) como parte del clímax de la gran batalla . Downey Jr., que ha interpretado al personaje en 10 películas y posiblemente podría aparecer en más (como en Black Widow, ambientada antes de los eventos de la película), también dejó un legado único que será imborrable .

Black Widow, Avengers: Endgame

Tendrá su propia película el próximo año, pero uno de las héroes femeninos más destacados de Marvel llegó a su fin en 2019, sacrificándose para que sus compañeros pudieran tener la oportunidad de deshacer el daño de Thanos ofreciendo su vida por la Piedra del alma.

Qué opinión tengas acerca de Avengers: Endgame, en general, reflejará tu forma de interpretar la muerte de Natasha: como un sacrificio digno y la redención por todas las cosas que hizo mal , o como otro frustrante descarte de uno de los personajes femeninos de The Avengers... Pero independientemente de si te dejó llorando de dolor o de frustración, Endgame puso fin a uno de los héroes más míticos de la MCU .

Thanos, Avengers: Endgame

Vale , sí . Acabó con la mitad del universo , pero en el tiempo que pasó entre Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, nuestro mundo llegó a amar a Thanos de alguna forma . No fueron sus ideales o su forma de hacer las cosas , sino por su poder y porque es un villano genial . El hecho es que se veía tan invencible que no podíamos entender cómo los Vengadores iban a derrotarlo . Y lo hicieron. De forma rápida , eso sí, con un hachazo rápido en la garganta. La muerte de Thanos fue impactante, pero no supuso el final de todo . Una versión del pasado viajó al futuro y se enfrentó no solo a los Vengadores, sino a todo el MCU . Finalmente, lo único que pudo vencerlo fue el sacrificio de Tony Stark . Fue el final perfecto que merecía el mejor villano de Marvel .

Hank Heywood, Leyendas del Mañana

El padre de Nate Heywood, Hank Heywood, iba a ser el villano principal de la cuarta temporada. Sin embargo, esta idea fue descartada después de que eligiesen para la serie a la estrella de Regreso al Futuro, Tom Wilson, que era tan dulce y amable que los guionistas de Legends of Tomorrow no podían imaginarlo como el más malo de la serie . Así que , en vez de eso , lo convirtieron en uno de los cómplices del villano real, Nerón, y decidieron cambiar su historia. Finalmente, Hank vio que se había equivocado y trató de romper su trato con Neron, siendo asesinado en el proceso.

Afortunadamente, esa no fue la última vez que vimos a Hank Heywood. Apareció a l final de la temporada, Después de que Nate hubiese sido asesinado durante su enfrentamiento con Neron. Hank, sabiendo que no había llegado la hora de su hijo, hizo que la multitud cantara “Sweet Baby James” de James Taylor, devolviéndole la vida con el poder de la música y d el amor. ¡Est o si que es ser una leyenda !

Imagen : Fox

Mistica , Dark Phoenix

Un final decepcionante para un personaje tan querido. Jennifer Lawrence fue uno de los aspectos más destacados de la última serie de películas de X-Men, a pesar de que su interés en las películas parecía disminuir con cada actuación. Su tiempo en la franquicia acabó en Dark Phoenix, cuando Jean Gray la empaló presa de la furia. La expresión desinteresada de Lawrence mientras Mistica soltada su último aliento te dice todo lo que necesitas saber sobre el fin de los X-Men antes de pasarse al imperio de Disney.

Mr. Glass, David Dunn, y la Horda , Glass

Las estrellas del universo de El Protegido merecían algo mejor que Glass. Pero Glass es lo que hubo y se les echará de menos. La secuela de M. Night Shyamalan mostró la reunión de David Dunn y Mr . Glass, así como un nuevo villano en la Horda. Su enemistad los llevó a luchar hasta la muerte, y Dunn, en particular, sufrió el vergonzoso final de morir ahogado en un charco. Afortunadamente, en el acto final de M r. Glass, las imágenes de su combate salieron a la luz, demostrando que los superhéroes existen.

Agente Coulson

Tras su aparición en Capitana Marvel y la locura de la última temporada de Agents of SHIELD, es fácil que nos olvidemos de que Coulson ha muerto dos veces. Su primera muerte fue en The Avengers, donde fue apuñalado por Loki. Aunque la gente no lo sepa, el Proyecto TAHITI de Nick Fury lo trajo de vuelta a la vida para que pudiese tener su propia serie. Cinco temporadas después, Coulson terminó de nuevo muerto.

Ha quedado grabado como uno de los personajes recurrentes más largos de todo el MCU y será recordado como un hombre aburrido y decente que conducía un Corvette rojo, adoraba al Capitán América y que una vez admitió que veía Supernanny.

Series de televisión

Juego de Tronos

Oh, cómo han caído los poderosos. La octava y última temporada de Juego de Tronos fue uno de los momentos más esperados en la historia de la televisión, pero dejó a los fans en guerra debido a las polémicas decisiones que tomaron para cerrar la saga. ¿Bran como rey? ¿Jon Snow asesinando a Daenerys Targaryen? ¿Lyanna Mormont murió, pero Podrick logró sobrevivir? ¡Inconcebible! La temporada final fue tan extraña que dejó con mal sabor de boca a todo el mundo, uno que dudo que desaparezca hasta que George R.R. Martin decida terminar de una puñetera vez los libros. Si es que eso pasa alguna vez.

El Universo Marvel de Netflix

El MCU no ha muerto, por supuesto que no. Pero uno de sus primeros y curiosos experimentos llegó a su fin este año con el final de la tercera temporada de Jessica Jones, que supuso el final de la colaboración entre Netflix y Marvel y que llevó a los Defensores al universo interconectado de Marvel... o algo así.

Esa era la cosa, ¿no? Presentar una versión áspera y con los pies en la tierra de las historias de Marvel en el momento en que las películas se volvían más salvajes y grandilocuentes. Tras el deseo de Disney por hacerse con su propio servicio de streaming, las series de Marvel de Netflix pasaron a un segundo plano y quedaron condenadas para siempre.

The OA

Es casi imposible describir The OA . Es salvaje. Y después de las dos temporadas que nos brindaron Brit Marling y Zal Batmanglij, esperábamos ver más. Lamentablemente, ese no será el caso. Aunque la versión oficial es que la serie ha sido cancelada , algunos fans aún mantienen la esperanza de que sobreviva.

Mr. Robot

En estos momentos, Mr. Robot todavía tiene algunos episodios pendientes antes de cerrar por completo la serie. Pero no importará realmente cómo termine este drama tecnológico creado por Sam Esmail, ha sido un viaje increíble. Se estrenó en 2015, y eso ya parece toda una eternidad, cuando el mundo era un lugar muy diferente. Pero todavía tiene relevancia todo lo que Mr. Robot tenía que decir sobre quién controla qué, el funcionamiento económico del mundo, la ciberseguridad, la salud mental o la familia. Elliot, E-Corp y F-Society permanecerán en nuestros cerebros para siempre.

The Man in the High Castle

Esta revisión histórica alternativa de Amazon Prime sobre la llegada del Tercer Reich a los Estados Unidos ha llegado a su fin tras cuatro temporadas. Por el camino deja una gran serie de ciencia ficción llena de mundos, viajes interdimensionales y a un Rufus Sewell que hacía todo tipo de cosas extrañas y espeluznantes. Es posible que el final del viaje haya sido un poco loco, pero no deja de ser una historia a la que podríamos tener que enfrentarnos si no tenemos cuidado.