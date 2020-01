Todavía hay esperanzas: Watchmen podría regresar para una segunda temporada

Imagen : HBO.

La serie de Watchmen fue una de las mayores sorpresas de 2019. Creada por Damon Lindelof, y basada en la historia original de Alan Moore y Dave Gibbons como una especie de secuela espiritual, fue de lo mejor que vimos en el año. Recientemente surgió la noticia de que la serie no tendría segunda temporada, pero todavía hay esperanzas. Lindelof podría volver por más.

Todo comenzó con una entrevista de USA Today con Damon Lindelof, creador y guionista de la serie, en la que les mencionó que ya le había dado “su bendición a HBO” para continuar Watchmen con otro showrunner. Si consideramos ese comentario junto a otro que hizo Casey Bloys, jefe de programación de HBO, también a USA Today, en el que aseguró que “sería muy difícil imaginar hacer la [segunda temporada de] la serie sin que Damon participe de algún modo”, la conclusión parecía obvia: no habrá más Watchmen.

Pero no todo es tan sencillo. Un nuevo reportaje, esta vez de Decider, asegura que todavía hay esperanzas y que, aunque Lindelof bromeó con haber dado su bendición, el creador de la serie no estaría 100% convencido de no regresar para una segunda temporada. De hecho, Lindelof ha mencionado en más de una ocasión que estaba feliz con la primera temporada, pero de todos modos, si se le llegaba a ocurrir una buena idea para continuar la historia, lo consideraría. En una entrevista con Variety, Lindelof afirmó que: “activaré mi antena para ver si recibe [alguna idea]. Si no recibe nada en un período de tiempo razonable, entonces creo que comenzaré a pensar en algo como... si no soy yo, ¿entonces quién?”.

Lindelof también ha mencionado en el pasado que, aunque la primera temporada cuenta una historia completa, “mi definición de lo que supone cerrar una historia es distinta a la de muchas otra personas”. Y tras ver Lost y The Leftovers, no puedo dejar de estar de acuerdo.

Por último, la mayor evidencia de que todavía hay esperanzas para la segunda temporada de Watchmen, incluso quizás con Lindelof a cargo, es que Casey Bloys ha compartido el reportaje de Decider en su cuenta de Twitter, poco después de que comenzaran a sonar los rumores de que no habría segunda temporada.

Y es que Watchmen fue una serie demasiado exitosa como para que HBO la deje ir tan rápido, sobre todo en un mundo post–Juego de Tronos. Solo el tiempo dirá si Lindelof regresará, y si la segunda temporada continuará los acontecimientos de la primera o, simplemente, contará algo completamente nuevo y distinto. [vía Decider]