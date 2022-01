Marvel Studios por fin ha revelado un primer vistazo a su próxima serie en streaming de Disney+, Moon Knight, protagonizada por Oscar Isaac como el avatar de la justicia iluminada por la luna. Podría decirse que el personaje de Moon Knight es quizás uno de los héroes ma s esotéricos que llegarán a Marvel este año, y con un tráiler muy misterioso como el que obtuvimos, es posible que tengas algunas preguntas. Estamos aquí para ayudar.

Advertisement

¿Quién es Moon Knight?

Presentado por primera vez en las páginas de Werewolf by Night #32 en 1975, Marc Spector, entonces ya conocido como Moon Knight (o Caballero Luna en algunos territorios de habla hispana), era un mercenario contratado por un grupo de villanos llamado el Comité para capturar al protagonista lupino del libro. Aunque su primera aparición fue claramente antagónica, Marc rápidamente se une a Werewolf by Night y se reformula como un héroe más oscuro, pero noble. Tendría varias apariciones como estrella invitada en series como Marvel Two-In-One y The Defenders durante varios años, pero no sería hasta 1980 que Moon Knight obtuvo su propia serie en solitario, de Doug Moench y Bill Sienkiewicz, que desarrollaría en gran medida el marco para la historia de origen de Marc como un héroe.

Esa serie estableció que antes de convertirse en Moon Knight, Marc era un exsoldado (Marine) que se convirtió en mercenario después de ser dado de baja del ejército. Formando equipo con el villano mercenario Bushman, Marc finalmente es traicionado y dado por muerto en una misión en Sudán cuando intenta evitar que Bushman saquee una tumba antigua y mate a un equipo de arqueólogos que la investigan. Apenas logró regresar a la civilización, y los lugareños llevaron al casi muerto Marc a un templo del dios egipcio de la luna y supuesto protector de los viajeros nocturnos, Khonshu, donde sucumbe a sus heridas... solo para renacer milagrosamente, declarando que Khonshu no solo le salvó la vida, sino que lo convirtió en un avatar de su voluntad como el Caballero Luna.

¿Por qué Oscar Isaac está hablando con ese acento bri tánico?

Cuando la historia de Marc se desarrolló por primera vez, en formas que solo hicieron que el público estableciera paralelos entre el personaje y Batman de DC Comics, adoptó diferentes identidades para ofuscar a cualquiera que buscara rastrear la identidad de Moon Knight. Estaba Marc Spector el mercenario, pero también Steven Grant, un hombre de negocios especulador de Wall Street que toma los ahorros de Marc y los convierte en millones para financiar su otra vida como justiciero. Vemos una versión alternativa de esto en el tráiler de Moon Knight, donde Steven no es un multimillonario, sino un tímido empleado de la tienda de regalos del museo británico. Sin embargo, no se ha visto su tercera identidad: Jake Lockley, un taxista que Marc adopta para obtener información de las calles. En historias posteriores, agregaría una cuarta identidad, simplemente conocido como Mr. Knight, una iteración alternativa de Moon Knight que vestía traje de negocios y trabajaba como consultor policial.



Originalmente, estos eran simplemente personajes que Marc adoptaba indistintamente dependiendo de lo que necesitaba hacer. Pero la miniserie Moon Knight: Fist of Khonshu de Alan Zelenetz y Chris Warner en 1985 reconfiguró estas identidades como personalidades alternativas, estableciendo que Marc sufría un trastorno de identidad disociativo. La enfermedad fue provocada por el estrés de Khonshu, que estableció una conexión psíquica con él cuando era niño, y una experiencia traumática de su infancia, el haber descubierto que un rabino con una gran amistad con su propio padre, Elias, era en realidad un asesino en serie nazi que tenía como objetivo a los judíos. Desde entonces, las luchas de Marc con su salud mental, además de ser incapaz de percibir si Khonshu es realmente real o simplemente otra personalidad en su mente, han sido un aspecto fundamental del personaje, como parece ser en la nueva serie.

Advertisement

En cuanto al acento que usa Isaac en el personaje de Steven... ¿has oído a los británicos? Pues básicamente así suenan.

¿Qué poderes tiene Moon Knight?

Advertisement

Al igual que con el vaivén de si Marc cree o no que Khonshu es otra parte de sus problemas de salud mental, o si realmente es el puño y voluntad de una antigua deidad lunar egipcia, las habilidades del héroe han aumentado y disminuido con el tiempo. Aparte de la capacidad de Khonshu para resucitar a Marc después de sufrir heridas mortales, en algunas iteraciones, el espíritu de Khonshu le otorga a Marc mayor fuerza y resistencia según el ciclo de la luna, además de un nivel de protección contra la manipulación psíquica y, en ocasiones, visiones proféticas. Khonshu también le ha dado previamente a Marc armas y equipos bendecidos, incluido un Anj egipcio que brilla en presencia de un peligro mortal, un búmeran protector, y también dardos arrojadizos, cuchillos y equipos para agarrar y columpiar su camino por la ciudad.



En otros cómics, Marc no ha tenido poderes, usando armas recubiertas de plata diseñadas por él mismo (incluidos los dardos de media luna que se ven en el póster de la serie), y depende en gran medida de su entrenamiento como exsoldado y boxeador experto, un atleta en la cima de la fuerza y agilidad humana que también resulta ser un piloto y conductor habilidoso, además de estar entrenado en combate a larga y corta distancia en una variedad de estilos. Parece que la serie al menos se basará tanto en los antecedentes humanos de Marc como en un elemento sobrenatural: varias veces vemos a la otra identidad de Marc emerger en una situación violenta en el tráiler, y hay una toma del traje de Moon Knight envolviéndolo mágicamente, así que hay al menos algún elemento de habilidad sobrehumana en juego.

Advertisement

¿Quién es el personaje que interpreta Ethan Hawke?

Advertisement

Solo sabemos que el personaje de Hawke será un antagonista en la serie, pero aún no conocemos su nombre, ni lo mencionan en su breve aparición en el tráiler, en donde básicamente solo le da una advertencia siniestra a Marc, diciéndole que “acepte el caos”. Pero los subtítulos del tráiler en inglés han confirmado que el nombre del personaje es Arthur Harrow, alguien que proviene de un rincón muy oscuro de Marvel.



Harrow ha aparecido en un solo cómic hasta el momento: el segundo número de la miniserie Moon Knight: Fist of Khonshu de 1985 que mencionamos algunas líneas atrás. Es un médico especializado en la teoría del dolor. Harrow sufría de neuralgia del trigémino, paralizando el lado izquierdo de su cara y dejándolo en dolor constante. Cuando se descubrió que Harrow estaba experimentando en secreto con sujetos de prueba humanos para tratar de encontrar una cura para su enfermedad, insensibilizándolos a cualquier nivel de dolor horrible, Moon Knight trató de detenerlo, pero el científico escapó, para nunca ser visto. de nuevo. Sin embargo, está por verse cuánto de esta historia original se usará en la serie. Siempre es probable que podrían estar usando el nombre de Harrow en una interpretación completamente diferente del personaje, lo que no sería la primera vez en el MCU.

Advertisement

¿Qué hace realmente Moon Knight?

Advertisement

Él es... bueno, como mencioné anteriormente, es básicamente la respuesta de Marvel a Batman. Un defensor nocturno de los débiles y un guerrero vengativo que confía en el miedo y la intimidación, Moon Knight ha sido durante mucho tiempo uno de los héroes más famosos y oscuros de la editorial. Pero tanto en los cómics como potencialmente en el MCU en sí, Moon Knight representa una conexión entre esa área de superhéroes en gran parte terrenales y “de las calles” (aunque seguimos hablando de personajes de cómics y todo lo que eso incluye, por supuesto), y el universo sobrenatural de Marvel.



Moon Knight ha sido miembro de Los Defensores, ocasionalmente ha sido un Vengador y también ha formado parte de grupos más pequeños como Marvel Knights o Midnight Sons. Mientras el MCU busca desarrollar este lado más pequeño de su universo en el futuro, el personaje de Moon Knight es una oportunidad de vincular el mundo de Marvel con los elementos sobrenaturales y mágicos que hemos visto recientemente en WandaVision y que veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (que se estrenará justo después de Moon Knight). Además, dado el tono teñido de horror que se está explorando con el Spector de Oscar Isaac, es una oportunidad para brindar una perspectiva diferente en ese rincón místico y mágico del MCU... con muchas más peleas sangrientas en el camino.

Advertisement

Moon Knight se estrena en Disney+ el 30 de marzo.