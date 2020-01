Todo lo que tienes que saber sobre el coronavirus, explicado en una sencilla infografía

Filed to:

Filed to: coronavirus

Imagen: Julio Cerezo

S eguro que a estas alturas de la película ya has escuchado hablar del nuevo coronavirus 2019-nCoV: que si hay miles de afectados, d ecenas de muertos, millones de personas sin poder salir de sus casas... T odo un problema vaya. Sin embargo, mi recomendación es que no comiences a hacer acopio de víveres y munición todavía , que el mundo (de momento) no se va a acabar.



Por si andas un poco perdido con todo este jaleo , hemos preparado una infografía con la que entender rápidamente qué demonios está pasando.