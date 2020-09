O straka griega Imagen : Dominio público

Todas las sociedades son vistas con extrañeza con el paso del tiempo. Posiblemente, cuando en el próximo siglo encuentren reliquias de 2020 en un sótano cualquiera descubrirán con estupefacción una colección de funkos. Es la misma cara de asombro que tenemos al descubrir el “papel higiénico” del pasado.



Porque si ahora estamos pasando por tiempos difíciles, hubo un tiempo donde ni siquiera existía el papel higiénico y había que ingeniárselas para limpiarse. Entonces no se hablaba de dobles capas, se hablaba simplemente de herramientas que no te hicieran (mucho) daño .



Cuentan los historiadores que el papel higiénico existe en el mundo occidental desde al menos el siglo XVI d.C. Sin embargo, cuando el papel era escaso o directamente no había, ¿qué usaban los humanos para limpiarse después de ir al baño?

Según Susan Morrison, profesora de literatura medieval en la Universidad Estatal de Texas y autora del libro Excrement in the Middle Ages; Sacred Filth and Chaucer’s Fecopoetics:



Puede ser difícil de decir usando el registro arqueológico. La mayor parte del material no lo tenemos porque es orgánico y simplemente desapareció.

Letrinas romanas Imagen : Dominio público

Sin embargo, los expertos han podido recuperar algunas muestras, incluidas algunas con rastros de heces, y representaciones de los precursores del papel higiénico en el arte y la literatura. De esta forma, hoy sabemos que a lo largo de la historia las personas han usado de todo, desde sus propias manos hasta mazorcas de maíz o nieve para limpiar después de defecar.



Uno de los materiales más antiguos registrados para este propósito es el “palo de higiene”, que se remonta a China hace 2.000 años, según un estudio de 2016 en el Journal of Archaeological Science: Reports. Este tipo de palos, también llamados de bambú, eran palos de madera o de bambú envueltos en tela.



No fue el único palo. Durante el período grecorromano del 332 a. C. al 642 d. C., los griegos y los romanos se limpiaron con otro palo llamado tersorium, según un artículo de BMJ. El tersorio, que tenía una espo nja en un extremo, se dejaba en baños públicos para uso comunitario (también es posible que no se haya utilizado para limpiar el trasero, sino en los baños en los que defecaban).



Los griegos y romanos también utilizaban piezas de cerámica redondeadas en forma de óvalo o círculo llamadas pessoi. De hecho, los arqueólogos han encontrado reliquias de pessoi con rastros de heces, y una copa de vino antigua muestra a un hombre limpiando su trasero con pessoi.



Réplica moderna de un tersorium Imagen : D. Herdemerten/Wikipedia/CC BY 3.0 ( Other

Incluso los griegos también pueden haberse limpiado con ostraka, piezas de cerámica que inscribieron con los nombres de sus enemigos cuando votaron para condenarlos al ostracismo.



Por cierto, si todo esto ocurrió así realmente, los materiales cerámicos podrían haber dañado el trasero con el tiempo, causando irritación de la piel y hemorroides externas, según cuenta BMJ.



El palo también se utilizó en el Japón del siglo VIII d.C., donde la gente usaba uno de madera llamado chuugi para limpiar tanto el exterior como el interior del ano. Sí, literalmente metiéndose un palo en las nalgas.



Y si te preguntas si, además de palos, había algo más para limpiarse, se sabe que los pueblos antiguos se limpiaban con muchos otros materiales, como agua, hojas, pasto, piedras, pieles de animales y conchas marinas. Según Morrison, en la Edad Media también usaban musgo, juncia, heno, paja y trozos de tapiz.



Por tanto, si acabamos confinados una segunda vez y se vuelve a acabar el papel higiénico, siempre podemos volver a las técnicas del pasado. [Live Science]