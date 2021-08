Después de lo que parecen meses y meses de espera, por fin, hemos podido ver un adelanto de Spider-Man: No Way Home, y parece que no le está yendo bien al pobre Peter Parker. El mundo conoce su doble vida como Spider-Man, está siendo perseguido por un crimen que no cometió, y además, ahora tiene que ser testigo del increíble poder de Marvel Studios gritando “¡¡¡Multiverso!!!”. Veamos qué detalles podemos descubrir en el tráiler.



El tráiler comienza con MJ (Zendaya) y Peter (Tom Holland) pasando el rato en la azotea de su secundaria Midtown High, mientras MJ lee en broma un escandaloso artículo del New York Post sobre cómo los poderes de Peter pueden incluir algún tipo de habilidad de feromona araña para hipnotizar a las mujeres. Por supuesto, sabemos que él no tiene esas habilidades, ¡pero Jessica Drew, Spider-Woman, sí las tiene! La veremos en Into the Spider-Verse 2, interpretada por Issa Rae, pero no en No Way Home. O al menos eso creemos, dado que parece que habrá mucha gente en esta película.

“¿Podemos quedarnos aquí todo el día?” Pregunta Peter. “Es tan loco todo ahí abajo...”

Ahora cortamos a lo que presumiblemente continúa desde los momentos finales de Far from Home, cuando Peter, con su traje de araña, lleva a MJ al suelo después de que J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) expone Peter públicamente no solo como el Hombre Araña, sino como el asesino del supuesto héroe Misterio (Jake Gyllenhaal).



Peter está siendo interrogado en una oficina de la policía de Nueva York sobre la muerte de Misterio, dando fe de que los drones que le dispararon eran del villano, no de Peter. El hombre que lo interroga tiene escrito “DODC” en su chaqueta, haciendo referencia al Departamento de Control de Daños, al antiguo SHIELD y ahora la iniciativa de Industrias Stark y el gobierno de Estados Unidos que está destinada a realizar la limpieza posterior al caos que cometen los superhéroes, algo que jugó un papel en Spider-Man: Homecoming.



Ya se ha hablado mucho del hecho de que se vislumbra una misteriosa figura de camisa blanca en estas escenas que puede que no esté aquí para interrogar a Peter, sino para ayudarlo… legalmente. Ha habido rumores de que la iteración de Charlie Cox como el abogado y vigilante superhéroe Matt Murdock, también conocido como Daredevil de Netflix, podría aparecer en No Way Home. Ahora, la toma de cuerpo completo que tenemos hace que sea difícil notar si esta figura usa los lentes de color rojo característicos de Matt. Pero la apariencia ciertamente se parece a la de Murdock de Cox, ciertamente Peter necesita toda la ayuda que pueda obtener.

MJ llama a Peter, preguntándole si se siente aliviado de que su identidad como Spider-Man ha sido expuesta, lo que significa que ya no tiene que mentirle a las personas que ama. “Para que conste, nunca quise mentirte”, le dice Peter, mientras cortamos entre una multitud de personas que arengaban a Peter, MJ y Ned (Jacob Batalon) mientras los escoltaban a la escuela, y vemos otro “flashback” mientras los helicópteros de los medios rodean a Peter y MJ. “Ahora todo el mundo lo sabe”, dice, mientras la toma nos lleva hacia el interior de Midtown, y los estudiantes en los pasillos sacan sus teléfonos para grabar a Peter mientras pasa.



“Pero esto no se trata de mí, esto está lastimando a mucha gente”, continúa Peter, mientras cortamos entre los oficiales de policía que se presentan en su apartamento y el de la tía May (Marissa Tomei), y tanto Ned como May son interrogados por la policía.

“He estado pensando en cómo arreglar todo esto”, concluye la narración, mientras pasamos a un momento ambientado en Halloween para Peter mientras mira un pequeño conjunto de luces con forma de vampiros con las sienes llenas de canas, lo cual, graciosamente, nos lleva a...



Peter apareciendo en el 177A de Bleecker Street, el Sanctum Sanctorum y hogar del Doctor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch). Honestamente, si mientras mira a Drácula, el primer pensamiento de Peter es que le recuerda a Strange, ese podría ser uno de los mejores chistes que estas películas hayan tenido.



Después de que Strange deja a Peter entrar en un Sanctum Sanctorum congelado, lo que ha obligado al Hechicero Supremo a quitarse su túnica típica y ponerse una sudadera con capucha y un abrigo de la Universidad de Columbia mucho más acogedor, aunque todavía lleva su capa mística encima de todo. En este momento, los dos se saludan.

Mientras Peter explica su situación al Doctor Strange, cortamos a una intrigante toma de un Peter sin máscara corriendo por una cafetería (no es de Midtown, ya que la gente es demasiado mayor para ser estudiantes), mientras un trabajador señala en una dirección para que Peter pueda perseguir a un enemigo invisible. No es solo que no lleve puesta su máscara lo que es interesante, sino que Peter lleva un nuevo traje de araña negro y dorado. Esto había sido previamente revelado por los fabricantes de figuras de acción, y simplemente se tituló entonces como, bueno… el traje de araña negro y dorado. Curiosamente, la versión del traje de Hot Toys incluye algunos detalles que no vislumbramos aquí: tiene un guantelete sobre el brazo izquierdo, con un diseño ornamentado similar al Ojo de Agamotto del Doctor Strange, desde el que Peter puede disparar una telaraña azul translúcida, rodeado de círculos con formas que una vez más recuerdan la magia del Doctor Strange. ¿Stephen ayudará a Peter a construir un traje que le permita atravesar los misterios del multiverso? Pronto llegaremos a por qué necesitaría algo así.

Peter le hace a Strange una pregunta muy importante: ¿podría realizar un hechizo que altere toda la realidad para que la gente olvide que es Spider-Man?



Advertisement

Wong (Benedict Wong) le grita a Strange que no lo haga, mientras empaca sus maletas y se traslada en un portal a climas más cálidos (¿tal vez incluso para golpear a Abomination en Shang-Chi?), pero Strange inmediatamente incumple su “No alterar la realidad para beneficio los niños”. Probablemente deberíamos tener en cuenta que este es en realidad un evento importante y mayor los cómics, que se deriva de un evento aún más importante: el infame One More Day, la historia que vio el final del matrimonio de Peter Parker y Mary Jane Watson, disuelto en un trato con el diablo para salvar la vida de la tía May. One Moment in Time de 2010, escrito por Joe Quesada e ilustrado por Paolo Rivera, se desarrolla inmediatamente después de One More Day y ve a Peter pedir ayuda al Doctor Strange para curar a MJ después de que ella fue atacada por un asesino a sueldo que, en esta nueva realidad, no logró matar a la tía May. También pide un hechizo para borrar el conocimiento de la verdadera identidad de Spider-Man de la mente de todos, expuesta durante los eventos de Civil War, y después de que Strange consulta con Iron Man y el Señor Fantástico, acepta hacerlo, pero mientras Strange hace los encantamientos finales, Peter tira MJ en el hechizo, por lo que al menos ella recuerde su identidad secreta... para su disgusto, lo que lleva a los dos a distanciarse hasta los últimos años en los cómics.

Ah, y probablemente deberíamos mencionar que el diablo en cuestión en One More Day era Mephisto, el ser demoníaco que los fanáticos de Marvel esperaban ver aparecer en todas partes, desde WandaVision. Tal vez lo veamos aquí, tal vez lo veamos en la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness, pero aprovechar los elementos de One More Day ahora hace que su llegada parezca un poco más probable en algún momento.

Bueno, después de todo este contexto e información, podemos ver que entran en juego más elementos cuando Peter y Stephen descienden a los niveles inferiores del Sanctum para preparar el hechizo, Strange intenta lanzarlo mientras Peter sigue pidiendo alteraciones una y otra vez. ¿Puede recordarlo MJ, o Ned, o la Tía May?



... Y por supuesto, las cosas salen mal. El hechizo se sale brevemente de control, destruyendo la habitación en la que se encuentran Peter y Strange para revelar el cosmos mismo. Unos destellos de más tarde, estamos de regreso y... ¿todo parece estar bien?



Spoilers: no está bien. Mientras Peter recorre Nueva York, Strange le dice: “Hemos alterado la estabilidad del espacio-tiempo. El Multiverso es un concepto sobre el que sabemos… terriblemente poco”. Nueva York comienza a doblarse sobre sí misma cuando Peter y Stephen vuelan a través de ella, al igual que las visiones mágicas retorcidas que vimos utilizadas por el Anciano y otros hechiceros en la película Doctor Strange.



Una toma aparentemente aleatoria de una nube de polvo llena de relámpagos encadenados a un automóvil acentúa este peligro que Stephen discutió. Debido a que los fanáticos de Marvel son fanáticos de Marvel, la gente ya está especulando que esto podría estar relacionado no con uno, sino con dos villanos de Spidey. El rayo, por supuesto, sería Electro, y se rumorea que la versión del villano interpretado por Jamie Foxx en Amazing Spider-Man 2 regresará en esta película. El polvo, la gente asume que debido a este momento y a cosas que veremos más adelante en el tráiler, podría ser otro enemigo icónico de Spidey: Flint Marko, también conocido como Sandman, quizás incluso específicamente la iteración de Thomas Haden Church del Spider-Man 3 de Sam Raimi.



Algo divertido a tener en cuenta: la camioneta del Daily Bugle que vemos a la derecha aquí no coincide del todo con ninguna versión anterior del logotipo del Bugle que hayamos visto en las películas de Spider-Man. Está más cerca de la versión de Far From Home gracias al posicionamiento lateral de “The”, pero falta el símbolo de Bugle en la U y, por lo que sabemos, esta versión del medio de comunicación solamente es online. ¿Quizás esta es otra realidad, o incluso más cosas cambiaron con el hechizo de Strange?

“El problema eres tú, tratando de vivir dos vidas diferentes”, se burla Strange, mientras vemos una secuencia muy alucinante del Hechicero Supremo y Spider-Man lanzándose a través de lo que parece el Gran Cañón, encima de varios vagones del metro de Nueva York. Quizás, dadas otras referencias a la película aquí, esto es un guiño a la icónica pelea en la parte superior del tren de Spider-Man 2.



Un par de tomas rápidas interesantes: la primera ve a Strange empujando a Peter fuera de su traje y hacia el plano astral, tal como lo hizo la Ancestral en el pasado, y Peter sostiene un misterioso artefacto con forma de cubo y un patrón similar al que se ve en el Ojo de Agamotto.



La segunda es una carretera en ruinas a la que volveremos más adelante en el tráiler, mientras Peter se pone otro traje antiguo: su traje de Iron Spider de Infinity War y Endgame. ¿Qué podría hacer que Peter Parker volviera a ponerse un traje viejo con varios brazos extra?



“Cuanto más lo haces, más peligroso se vuelve”, continúa Strange, mientras vemos soldados armados cerca de las ruinas de lo que parece un apartamento u oficina. En una toma similar, pero de una escena diferente, vemos que los soldados aparentemente apuntan a Happy Hogan (Jon Favreau), presumiblemente miembros de una fuerza misteriosa que busca a personas relacionadas a Peter.



Dos tomas rápidas más, la primera es muy difícil de identificar, ya que una figura monstruosa envuelta en sombras asusta a Peter detrás de una especie de campo de fuerza, cortándolo para causar una onda roja. Peter tiene muchos enemigos de tamaño gigante en los cómics, por supuesto, pero dadas todas las referencias que se pueden ver, es difícil no pensar en una criatura como el Lagarto de Curt Connors. El buen doctor convertido en un monstruo reptil ha aparecido anteriormente en las películas de Spider-Man de Sam Raimi y Marc Webb, aunque estrictamente como el Dr. Connors en la primera (interpretado por Dylan Baker), mientras que en la última (interpretado por Rhys Ifans), fue derrotado al final de Amazing Spider-Man. Dado que la película concluyó con Connors siendo abordado por una figura sombría que se burló de que estaba preparando los Seis Siniestros, y nunca vimos que esos planes se concretaran con la cancelación de Amazing Spider-Man 3, ¿podrían estar juntos ahora?



Mientras tanto, vemos más de este enemigo fulminante atacando a Peter, destrozando enormes trozos de tierra en el proceso. Nota: Peter lleva una vez más ese misterioso traje de araña negro y dorado.



Ahora, si eso no fuera suficiente insinuación de la llegada de los Seis Siniestros, aquí estamos con el primero de un doble golpe de final sorpresa para el tráiler. En la misma carretera que vimos antes a Peter con el traje de Iron Spider, una granada naranja y verde rueda entre dos autos y una misteriosa carcajada suena mientras explota. Esta es, explícitamente, una bomba de calabaza, la herramienta explosiva que utiliza el Duende Verde y, más específicamente, el diseño coincide con el que se ve en la película Spider-Man de Sam Raimi, utilizado por el icónico Willem Dafoe en su interpretación del villano. Dafoe es solo uno de los varios actores que se rumorea que regresan de las sagas pasadas de Spider-Man, y bueno, esta es una confirmación tan definitiva como podríamos tener sin que él mismo se presente.



“Ten cuidado con lo que deseas, Parker”, advierte Strange, mientras Peter (vistiendo el mismo traje formal que lo vimos en esa escena en la que está amenazado por tal vez el Lagarto) se gira para ver un extraño brazo metálico golpeando el suelo... y después otro brazo, y después otro mas.



“Hola Peter”, el doctor Otto Octavius ​​(Alfred Molina, repitiendo su papel de Spider-Man 2), sonríe mientras Peter se agacha en una postura de batalla y activa su equipo de Iron Spider para terminar el tráiler. El regreso de Molina fue uno de los primeros rumores importantes sobre No Way Home, por lo que no es una gran sorpresa verlo, ¡especialmente porque ha estado hablando acerca de su regreso! Pero, como saben los fanáticos de Spidey, Doc Ock aparentemente pereció al final de Spider-Man 2, entonces, cómo sobrevivió esta versión del personaje (ya sea específicamente el Octavius de Raimi, u otro del multiverso que casualmente se parece al personaje del actor Alfred Molina) para luchar contra nuestro propio Spider-Man aún está por verse. ¿Quizás a Peter le vendría bien que algunos amigos le ayudaran?

Después de meses de rumores y rumores, al menos una idea de lo que podemos esperar de No Way Home se ha vuelto un poco más clara con este tráiler. Ya sea la llegada de viejos enemigos, y la posibilidad de que los viejos amigos sigan este mismo camino, algo que también se ha rumoreado, o incluso cómo los problemas personales de Peter terminarán teniendo un gran impacto en la dirección del multiverso de tendencias de las películas de Marvel. Ahora mismo, este nuevo tráiler nos da mucho para digerir. Sin duda, en el futuro tendremos mas información y tráilers de Spider-Man: No Way Home antes de que llegue a los cines, lo que debería suceder el 17 de diciembre.