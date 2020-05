Filed to:

Filed to: Netflix

La película está basada en un cómic del mismo nombre. Gif : Netflix ( YouTube

Superhéroes hay de todo tipo, especialmente en los cómics. The Old Guard (conocida en español como La vieja guardia) es la nueva película de Netflix protagonizada por Charlize Theron, en la que ella y un grupo de héroes muy violentos que tienen una sola habilidad: no pueden morir.

Advertisement

La película está basada en el cómic del mismo nombre escrito por Greg Rucka y Leandro Fernández . En general, cuenta la historia de un grupo de mercenarios que a veces hacen actos heróicos, y a veces no tanto, cuya habilidad especial es que son inmortales, pero eso sí, pueden sufrir el dolor de sus heridas.

Advertisement

En el tráiler vemos que la trama comienza cuando reclutan a una nueva miembro para el grupo de inmortales, llamada Nile, y parecen estar siendo perseguidos por una organización que intenta utilizarlos para su propio beneficio. En general, dicen que llevan siglos manteniendo sus identidades y su existencia en secreto, y del mismo modo han metido sus manos en muchos eventos históricos. “¿Somos buenos o malos?”, pregunta Nile. “Depende de la época”, le responden.

La vieja guardia está protagonizada por Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Marwan Kenzari, Harry Melling y Kiki Layne. Se estrena en Netflix el próximo 10 de julio.

Advertisement

Tráiler con subtítulos