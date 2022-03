By

Alex Garland se ha convertido en uno de los cineastas más interesantes de la última década. Su carrera comenzó trabajando codo a codo con el director Danny Boyle, siendo el guionista de dos de sus películas, las fascinantes 28 Days Later y Sunshine, pero no fue sino hasta su debut como director en Ex Machina que llamó la atención de todos los fanáticos de la ciencia ficción, para después dirigir y escribir la película Annihilation y la serie Devs.

Sin embargo, su nueva película es algo completamente distinto a lo que acostumbramos ver de este cineasta.

Men es una película de terror psicológico, en la que una mujer viaja a un pequeño pueblo en Inglaterra para tener un retiro tras la muerte de su esposo. Pero en este pueblo parecen suceder cosas extrañas. La mujer, interpretada por la actriz Jessie Buckley, está siendo acosada por un hombre… ¿o acaso son varios? En el tráiler vemos que aunque le da la bienvenida un hombre a la casa en la que se quedará durante su estadía, todos los hombres del pueblo parecen tener el mismo rostro, interpretado por el gran actor Rory Kinnear. ¿Qué está pasando? ¿Quién la persigue? ¿Por qué todos se ven así? Conociendo a este director y a los estudios A24, responsables de esta película, nada es tan sencillo como podría parecer.

Men se estrena en los cines el 20 de mayo.

Tráiler oficial en inglé s

Trá iler con subtítulos en español

Y aquí está el perturbador póster oficial de Men