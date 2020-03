Filed to:

Sobre el papel Doom: Eternal parece sencillo. Busca armas más grandes y destruye a los demonios. Pero el shooter metalero de ID Software tiene un montón de mecánicas y sistemas más intrincados de lo que parecen y que pueden convertir a Doomguy en Doomgod. A continuación te los resumimos.

La dificultad es (más o menos) ajustable

Doom Eternal tiene cuatro niveles de dificultad y puedes seleccionar uno u otro en cualquier momento del juego. La única excepción es el modo ultra-pesadilla, que se activa a mitad del juego. Su dificultad es la misma que el modo pesadilla con una única diferencia: permadeath. Si mueres olvídate.

No importa que elijas en tu primera mejora de arma

A los pocos minutos de comenzar a jugar se te presenta la primera oportunidad de mejorar tus armas, pero como solo tienes la escopeta y las granadas solo hay dos opciones: convertir las granadas en granadas de plasma a lo Halo o hacer automática al escopeta. No te vuelvas loco. Las mejoras de armas llegan en rápida sucesión. No pasará mucho tiempo hasta que recibas la siguiente y elegir una u otra no alterará tu progresión en el juego.

Lo que sí importa es qué armas decides subir de nivel

Hay dos formas de mejorar las armas. La primera es gastando puntos de arma, que se obtienen haciendo lo que Doomguy mejor sabe hacer: matar demonios a mansalva. Este tipo de mejoras suelen hacer las armas más potentes o dan algún tipo de beneficio como una cadencia de tiro más rápida o mejor movimiento al usarlas.

La segunda forma es completar los retos de habilidad del juego. Normalmente se trata de matar demonios de alguna manera relacionada con el arma como matar 25 cacodemonios con la ballesta, o acabar con cinco demonios a la vez en 10 ocasiones con la ametralladora. Las mejoras de estos retos normalmente implican acceder a un nuevo modo del arma como el modo rápido del lanzacohetes. La cuestión es que para activar estos retos primero debes completar todas las mejoras mediante puntos. Si asignas puntos a dos mejoras para la misma arma al mismo tiempo estás frenando tu progreso. Activa los desafíos de maestría lo antes posible para un arma y así accederás cuanto antes a su modo final. Por cierto, de vez en cuando hay objetos que te permiten saltarte un desafío de maestría para un arma. Resérvalos para los desafíos que te sean especialmente complicados y ten en cuenta que para poder usarlos tienes que haber desbloquea do las mejoras de puntos.

Captura de pantalla : ID Software

Gasta tus puntos en estas mejoras

Este apartado es muy discutible porque cada jugador tiene su propio estilo de juego y sus armas favoritas, pero a mi me han funcionado especialmente bien estas mejoras:

Bombas adhesivas de la escopeta: Mi opinión es que la otra mejora de la escopeta (disparo automático) gasta demasiada munición en las primeras etapas del juego, cuando aún no has mejorado tu capacidad de llevar munición.

Mi opinión es que la otra mejora de la escopeta (disparo automático) gasta demasiada munición en las primeras etapas del juego, cuando aún no has mejorado tu capacidad de llevar munición. Micromisiles del cañón pesado: Al principio no son tan útiles, pero cuando completas el reto de maestría se convierten en una de las mejores armas del juego. Básicamente es un lanzamisiles rápido que no se calienta. Hazte con esta mejora lo antes posible.

Al principio no son tan útiles, pero cuando completas el reto de maestría se convierten en una de las mejores armas del juego. Básicamente es un lanzamisiles rápido que no se calienta. Hazte con esta mejora lo antes posible. Golpe de calor del rifle de plasma: Las primeras mejoras del rifle de plasma no parecen nada del otro mundo, pero no cometas el error de abandonarlas. Completar el reto de maestría hace que la munición normal del rifle se caliente, convirtiéndolo en un arma mucho más letal. Probablemente la segunda mejor opción.

Las primeras mejoras del rifle de plasma no parecen nada del otro mundo, pero no cometas el error de abandonarlas. Completar el reto de maestría hace que la munición normal del rifle se caliente, convirtiéndolo en un arma mucho más letal. Probablemente la segunda mejor opción. Detonación remota del lanzacohetes: Al poco de comenzar el juego disparé un cohete que, desafiando todas las leyes del universo, pasó entre las piernas del demonio al que estaba disparando. En serio, ¿qué posibilidades hay de que eso pase? El detonador remoto del lanzacohetes te da más control sobre las explosiones incliuso aunque falles el blanco por milímetros. Solo tienes que pulsar el botón y al menos la onda expansiva de la explosión sí se la comerá.

Al poco de comenzar el juego disparé un cohete que, desafiando todas las leyes del universo, pasó entre las piernas del demonio al que estaba disparando. En serio, ¿qué posibilidades hay de que eso pase? El detonador remoto del lanzacohetes te da más control sobre las explosiones incliuso aunque falles el blanco por milímetros. Solo tienes que pulsar el botón y al menos la onda expansiva de la explosión sí se la comerá. Super escopeta: Mira, simplemente sube esta cosa al máximo lo antes que puedas. Su máximo nivel es el garfio en llamas y simplemente es demasiado divertido de usar y encima te proporciona armadura. Activarlo requiere bastante trabajo, así que es el candidato ideal para activar la maestría por objeto.

Mira, simplemente sube esta cosa al máximo lo antes que puedas. Su máximo nivel es el garfio en llamas y simplemente es demasiado divertido de usar y encima te proporciona armadura. Activarlo requiere bastante trabajo, así que es el candidato ideal para activar la maestría por objeto. Cuchilla destructora de ballesta: Solo el nombre debería decirte que esta es una buena mejora.

Captura de pantalla : ID Software

Torreta móvil de ametralladora: Antes de desbloquear cada modificación puedes ver un pequeño vídeo explicativo de lo que hace. El de la torreta da la falsa sensación de que obliga al jugador a permanecer en el sitio, algo que va contra todos los cánones de un shooter. No es así. Puedes moverte al activarla.

No te pierdas los portales

A lo largo y ancho de Doom: Eternal te encontrarás con seis portales. Se trata de desafíos opcionales durante los que te tendrás que enfrentar a hordas de enemigos cada vez más poderosos. Si tienes que quedarte con algo de todo este artículo, que sea esto: Completa todas lo s portales . ¡ Todo s! No solo son divertido s. Además te darán cosas muy interesantes. Solo completar el desafío de una puerta ya te da tres puntos de arma y una llave. Necesitas las seis llaves para desbloquear la Unmaykr, que es el arma más potente del juego en términos de daño.

¿Por qué debes hacer todas las puertas según las encuentres? La razón es que aunque hay zonas que tienen acceso rápido vía teletransportador, hay otras que no tienen este tipo de acceso y regresar a la puerta que dejaste sin hacer te obligará básicamente a hacer todo el nivel otra vez, más de una hora incluso para jugadores experimentados.

Antes de terminar un nivel, consulta el mapa. Si hay áreas en morado sin explorar regresa a ellas. Incluso mejor, consulta el mapa de vez en cuando y no te dejes nada. Te evitará tener que retroceder.

Consigue estas runas

A medida que juegues conseguirás runas que ofrecen mejoras permanentes en las habilidades de tu marine. Hay un total de 9, pero solo puedes equipar tres a la vez. Es una suerte que solo haya tres que merezcan la pena (en mi opinión).

Aturdido y confuso: cuando los enemigos brillan con un halo naranja es que están aturdidos. Si te acercas a un enemigo aturdido puedes activar un devastador ataque de meleé instantáneo durante el que el jugador es invulnerable y encima nos da vida. La ventana para realizar este tipo de ataques es amplia, pero la runa literalmente dobla su duración. La fiesta del gore.

cuando los enemigos brillan con un halo naranja es que están aturdidos. Si te acercas a un enemigo aturdido puedes activar un devastador ataque de meleé instantáneo durante el que el jugador es invulnerable y encima nos da vida. La ventana para realizar este tipo de ataques es amplia, pero la runa literalmente dobla su duración. La fiesta del gore. Buscar y destruir: cuando comienzas tienes que estar realmente cerca de los enemigos para hacer una muerte instantánea. Con esta runa puedes salvar distancias sorprendentemente largas en un suspiro. Puede no sonar a mucho en un juego en el que el protagonista ya tiene una especie de movimiento tipo carga que permite avanzar rápido. El matiz es que con esta runa puedes ignorar enemigos en el camino entre tú y tu presa aturdida.

cuando comienzas tienes que estar realmente cerca de los enemigos para hacer una muerte instantánea. Con esta runa puedes salvar distancias sorprendentemente largas en un suspiro. Puede no sonar a mucho en un juego en el que el protagonista ya tiene una especie de movimiento tipo carga que permite avanzar rápido. El matiz es que con esta runa puedes ignorar enemigos en el camino entre tú y tu presa aturdida. Golpe temporal: Con esta runa activa pulsar el gatillo izquierdo activa una especie de burbuja de tiempo bala a lo Matrix. Ese tiempo bala no solo activa algunos modos de arma propios. También es especialmente útil para armas que requieren largos tiempos de carga como la cuchilla de ballesta o el gancho. Llevar esta runa cambia por completo la manera de moverse por el juego.

Puedes desactivar los tutoriales pop-up

Cuando encontramos un nuevo tipo de enemigo se abre una ventana virtual que nos informa de sus posibles puntos débiles. Algunos jugadores encuentran esto irritante porque consideran que la auténtica experiencia de Doom es darse cabezazos contra cada nuevo enemigo hasta averiguar cómo acabar con él. Si eres de este tipo de masoquistas te gustará saber que puedes desactivar esas ventanas simplemente entrando en la configu ración y desactivando los turtoriales.

También puede desactivarse el halo naranja de las muertes instantáneas. No es que no puedas seguirlas haciendo. Es solo que el juego no te informará de cuándo es el momento adecuado como un controlador aéreo enloquecido , lo que incrementa notablemente la dificultad.

No vayas a lo loco a por las resurrecciones

En Doom Eternal hay un puñado de objetos ocultos que te dan literalmente la posibilidad de volver a donde te mataron, pero no los recojas a lo loco porque se activan al morir y no vuelven a aparecer. Si ves uno es muy probablemente porque te espera un combate de los gordos. Sigue adelante sin recoger la vida extra, explora el combate y muere si es necesario. Recoge la segunda oportunidad cuando ya sepas como encarar el combate.

Gasta tus cristales centinela en el imán en cuanto puedas

Los cristales centinela sirven para desbloquear mejoras permanentes. Cada bonificación requiere de dos cristales y encima mejoran la salud, armadura y capacidad de cargar munición. Hay seis de estas mejoras, pero mi recomendación es ir a por la de imán de objetos. Hace que los objetos caí dos se acerquen a ti para que no tengas que pasar literalmente por encima de ellos. En algunos combates especialmente frenéticos es una bendición.

Tienes muchas mejoras en la base

A medida que completas desafíos irás desbloqueando baterías. En la fortaleza que es tu base de operaciones interplanetaria y metalera, estas baterías permiten abrir puertas que conducen a objetos extra. Abrir cada puerta precisa de dos baterías. Tras ellas tienes mejoras muy tangibles como cristales centinela o armas.

Explico esto porque durante mi partida fui tan idiota como para gastar baterías en skins para el personaje. ¿Para qué? Es un juego en primera persona y ni siquiera tiene tantas escenas cinemáticas. Reserva tus baterías para las puertas de la fortaleza.

Presta atención al color de las grietas

El juego tiene algunas paredes que se abren al golpearlas, revelando caminos alternativos y habitaciones secretas. El detalle es que el color de la grieta sí importa. Las verdes son grietas que debes atravesar para proseguir con el juego. Las negras dan acceso a secretos y objetos opcionales. Las amarillas no se pueden atravesar a golpes. Necesitas algo del escenario, algún objeto o equipo próximo, para atravesarlas.

Hay un muro de trofeos con guitarras

Esto no es un truco. Solo es un ejemplo de lo maravillosamente metalero que es el juego.