Una nueva edición de The Game Awards ya está aquí para premiar a los mejores juegos del año. Entre los favoritos a los llamados Oscar de los videojuegos están The Last of Us Part 2, Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing: New Horizons y Hades, entre otros. ¿Cuál será el GOTY de 2020?

Advertisement

Ganadores de The Game Awards 2020:





Mejor juego de acción

Ganador: Hades (Supergiant Games)

Resto de los nominados:

Doom Eternal (id Software / Bethesda)

Half-Life: Alyx (Valve)

Nioh 2 (Team Ninja)

Streets of Rage 4 (DotEmu)

Mejor juego de aventura y acción

Ganador: The Last of Us Part 2 (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Resto de los nominados:

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft Montreal / Ubisoft)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch / Sony Interactive Entertainment)



Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)



Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios / Xbox Game Studios)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Respawn / Electronic Arts)

Mejor juego familiar

Ganador: Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Resto de los nominados:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Toys for Bob / Activision)

Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic / Devolver)

Paper Mario: The Origami King (Intelligent Systems / Nintendo)

Minecraft Dungeons (Mojang / Double Eleven / Xbox Game Studios)

Mario Kart Live: Home Circuit (Velan Studios / Nintendo)

Mejor juego deportivo o de conducción

Ganador: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (Vicarious Visions / Activision)

Resto de los nominados:

Dirt 5 (Codemasters Cheshire / Codemasters)



F1 2020 (Codemasters)

FIFA 21 (EA Vancouver / EA Sports)

NBA 2K21 (Visual Concepts / 2K Games)

Mejor dirección artística

Ganador: Ghost of Tsushima (Sucker Punch / Sony Interactive Entertainment)

Resto de los nominados:

Final Fantasy 7 Remake (Square Enix)

Hades (Supergiant Games)

Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios / Xbox Game Studios)

The Last of Us Part 2 (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Mejor música

Ganador: Final Fantasy 7 Remake (Nobuo Uematsu, Masahi Hamauzu, Mitsuto Suzuki)

Resto de los nominados:

Doom Eternal (Mick Gordon)

Hades (Darren Korb)

Ori and the Will of the Wisps (Gareth Coker)

The Last of Us Part 2 (Gustavo Santaolalla, Mac Quale)

Mejor interpretación o actuación

Ganadora: Laura Bailey como Abby en The Last of Us Part 2

Resto de los nominados:

Ashley Johnson como Ellie en The Last of Us Part 2

Daisuke Tsuji como Jin Sakai en Ghost of Tsushima

Logan Cunningham como Hades en Hades

Nadji Jeter como Miles Morales en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada

Ganador: Half-Life: Alyx (Valve)

Resto de los nominados:

Dreams (Media Molecule / Sony Interactive Entertainment)

Marvel’s Iron Man VR (Camoflaj / Sony Interactive Entertainment)



Star Wars: Squadrons (Motive Studios / Electronic Arts)

The Walking Dead: Saints & Sinners (Skydance Interactive)

Los ganadores se actualizarán a medida que son anunciados.



Algunos de los mejores juegos de 2020:

Advertisement