By

By

Por tercera vez este año, un barco se quedó atascado en el Canal de Suez en Egipto . Todos recordamos el Ever Given, que interrumpió la industria del transporte marítimo al encallar en el canal durante seis días. Parece que el famoso barco ahora tiene imitadores.



Advertisement

El jueves, el granelero MV Coral Crystal, de bandera panameña, diseñado para transportar carga como grano o carbón a granel, encalló en la sección sur del Canal de Suez en su camino a Puerta Sudá n , informa Metro, un medio de noticias británico. El barco se atascó a 55 km y dejó atrapados a cuatro barcos mientras los remolcadores hacían su trabajo . Es el segundo barco que se queda atascado en el canal desde que el Ever Given fue reflotado.

La industria del transporte marítimo sigue teniendo dificultades para estar al día con la demanda a raíz de las interrupciones. Los consumidores y las empresas lidian con problemas de la cadena de suministro tanto de proveedores como de transportistas, lo que provoca retrasos. Y todo puede empeorar mucho más si un barco se atasca en un pasaje importante.

El encallamiento del MV Coral Crystal duró solo 15 minutos y, según Bloomberg, el incidente no causó ninguna interrupción importante en los convoyes.

En mayo, mientras el Ever Given todavía estaba incautado por la Autoridad del Canal de Suez, un segundo gran barco se encontró atrapado en el canal. El Maersk Emerald es un buque portacontenedores de 350 metros de eslora con una capacidad de 13.000 unidades equivalentes a veinte pies (TEU). Según Freight Right, TEU es una forma de medir la capacidad de un buque portacontenedores utilizando tamaños de contenedores estándar . El Maersk Emerald supuestamente tuvo problemas de motor. Afortunadamente, se atascó en un área donde hay dos carriles de tráfico, y otros barcos pudieron navegar mientras las tripulaciones trabajaban durante horas para liberar el barco.

G/O Media may get a commission Editor's choice Anker Wireless Charging Station • Charge your phone and watch simultaneously

• Wide compatibility with phones and watches

• Case friendly

$43 at Amazon | Buy Now

Estos atascos en el Canal de Suez destacan la necesidad de mejoras en el sistema de canales. La Autoridad del Canal de Suez respondió al incidente de Ever Given iniciando trabajos de dragado para profundizar y ampliar el carril único existente en la sección sur. También está ampliando el segundo carril existente unos 10 km .