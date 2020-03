Un estudio explica como el coronavirus se propaga tan rápido: a través de las personas sin síntomas

Filed to:

Cada vez hay más estudios que corroboran una inquietante sospecha que los científicos tienen sobre covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus: las personas sin síntomas no solo pueden propagar la infección, sino que están alimentando su propagación pandémica en todo el mundo.

En febrero, el consenso entre los expertos en salud pública era que el mayor peligro de contraer covid-19 estar cerca de personas cuyos síntomas ya hubieran comenzado. El periodo en que una persona está infectada pero aún no se siente enferma, conocido como periodo de incubación, parece ser típicamente de cinco días a dos semanas, y aún no estaba claro si las personas podían transmitir la infección durante ese tiempo. Hubo reportes de transmisión asintomática en China, donde comenzó el brote, pero también cierta confusión. A principios de febrero, un estudio que analizaba los primeros casos diseminados localmente en Alemania tuvo que corregirse al descubrir que el paciente que provocó el brote no era asintomático, después de todo.

Desde entonces, se han seguido acumulando pruebas de que la gente está propagando regularmente covid-19 sin tener síntomas, ya sea como portadores que no experimentan síntomas, que experimentan síntomas muy leves o que están por enfermar, también conocido como estar presintomáticos.

Un grupo de investigadores ha descubierto que las personas son más contagiosas antes y durante la semana que comienzan los síntomas, lo que significa que eliminan partículas virales infecciosas por la nariz y la boca. Según CNN, se cree que 82 casos reportados en Massachusetts en la empresa de biotecnología Biogen fueron provocados por tres empleados que no mostraron ningún síntoma en el momento en que propagaron la infección. Los investigadores que intentan modelar el camino del brote en otros países también han encontrado pruebas sustanciales de transmisión asintomática.

Un estudio preliminar publicado en el sitio web de preimpresión MedRxiv el domingo estima que alrededor del 48% de los casos transmitidos en Singapur y el 62% de los casos de Tianjin, China, se propagaron a través de personas presintomáticas. Aunque este estudio no ha sido revisado por pares, se hace eco de los hallazgos de un nuevo estudio que se ha publicado hoy en Science, que dice que el 86% de todas las infecciones de China antes del 23 de enero (cuando se impusieron fuertes restricciones de viaje) no habían sido documentadas.

“Estos infectados no documentados”, escribieron los autores, “a menudo experimentan síntomas leves, limitados o nulos y, por lo tanto, no se reconocen. Dependiendo de su contagio y número, pueden exponer al virus una porción mucho mayor de la población de lo que ocurriría de otra manera”.

Las implicaciones de esta investigación son, para ser francos, profundamente preocupantes. Es probable que las personas con síntomas leves o nulos sean menos contagiosas que las que padecen una enfermedad en toda regla, pero debido a que hay muchas más de estas infecciones ocultas, son esas personas las que continúan interactuando con los demás e impulsan el brote. Según las estimaciones de los investigadores, las infecciones no documentadas en China eran aproximadamente la mitad de contagiosas que las documentadas, pero aun así causaron el 79% de las infecciones documentadas.

Si el rato estimado de casos documentados y no documentados es similar en todas partes, entonces ya ha habido un millón de casos de covid-19 en todo el mundo y la cifra sigue subiendo, a juzgar por los casi 180.000 casos reportados hasta el 16 de marzo.

Es posible que muchos de estos casos ya se hayan recuperado, y países como Corea del Sur y China parecen haber vencido sus brotes. No obstante, la pandemia en su conjunto solo está empeorando. La mayoría de los países afectados apenas ha comenzado a implementar el tipo de medidas drásticas pero esenciales para frenar la transmisión en nuestras comunidades.