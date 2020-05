Captura de pantalla : Artificial Switch ( YouTube

Digamos que tienes un objeto de 2x1 en Animal Crossing: New Horizons. Diga mos también que por motivos que no vienen a cuento quieres duplicar ese objeto. Un nuevo truco descubierto por Artificial Switch permite hacer precisamente eso. Aprovecha antes de que lo parcheen.



El truco en cuestión requiere de cierta paciencia, pero funciona. Para ejecutarlo necesitas dos mesas, una de 2x2 y otra de 2x1. Tan solo tienes que disponerlas en el centro de la habitación grande de tu casa y hacer lo siguiente:

Pon el objeto que quieras duplicar encima de la mesa pequeña (solo funciona con objetos de 2x1 como el expositor de katanas ).

En el modo edición, pulsa L para seleccionar la mesa y trata de poner la mitad de ella sobre la mesa grande.

El truco está en obligar al juego a mover la mesa para poderla poner en el suelo. Para que funcione la mesa debe rotarse automáticamente al soltarla.

Repite varias veces este movimiento para asegurarte.

Sal de la habitación (o de la casa) y vuelve a entrar.

El juego habrá generado un segundo objeto. En modo normal no es posible recogerlo, pero en modo edición sí. Solo tienes que añadirlo al inventario.

El truco en cuestión no está exento de riesgos. En el mismo canal de YouTube en el que ha aparecido hay usuarios reportando que al tratar de hacerlo han dejado inservible un cuadrante de la habitación. Otros no han logrado duplicar el truco (chiste no voluntario) por mucho que lo han intentado. Al cierre de este artículo Nintendo aún no ha parcheado el fallo, pero seguro lo hará. La gran pregunta es si podrá ra strear los objetos generados de este modo y borrarlos, o no. [vía Vidaextra]