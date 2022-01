A pesar de que el final de la serie se emitió hace casi 20 años, la tecnología en Star Trek: Voyager (e incluso TNG) todavía se ve convincentemente futurista, y con gusto cambiaríamos nuestros teléfonos inteligentes plegables como el Galaxy Z Fold 3 o el Surface Duo 2 por esta increíble recreación de uno de los tricorders de la Voyager.

Advertisement

Producir una serie de televisión de ciencia ficción basada en una de las franquicias más queridas de todos los tiempos no es barato. No solo tienes que construir escenarios de pie que recreen el interior de una nave estelar gigante, también hay mundos alienígenas para construir, montones de efectos especiales y montañas de accesorios futuristas para que el elenco interactúe. Según Hackaday, para Star Trek: Voyager, la segunda continuación de la exitosa Star Trek: The Next Generation, había planes para introducir un diseño actualizado para el omnipresente tricorder, una PDA futurista que puede hacer casi cualquier cosa que requieras, pero los bocetos conceptuales fueron reemplazados por accesorios heredados de TNG para mantener bajos los costes.



Al menos unos fans de Star Trek: Voyager sintió que era una gran injusticia, aunque en lugar de expresar sus preocupaciones durante una sesión de preguntas y respuestas en una convención de Star Trek, se propusieron construir el Voyager Tricorder, como lo llaman, en la vida real. La primera versión que el YouTuber Mangy_Dog (un diseñador de interfaz de usuario que también es experto en electrónica) tardó más de un año en construir fue impresionantemente capaz y parecía sacada directamente del siglo XXIV. Pero cuando un amigo encargó una réplica del tricorder para sí mismo, Mangy_Dog aprovechó la oportunidad para actualizar completamente el accesorio por dentro y por fuera, y aunque tardó varios años en completarse, los resultados parecen incluso mejores que cualquier cosa que Hollywood haya ofrecido.



Mangy_Dog ha profundizado en el proceso de diseño e ingeniería detrás de la compilación del Voyager Tricord V2 en tres videos. El primer video aborda algunos de los desafíos del hardware en sí, incluidos los PCB personalizados y los problemas con el suministro de pantallas de alta calidad, mientras que el segundo video profundiza en la interfaz de usuario personalizada y las animaciones creadas para el accesorio, que se generan y renderizan sobre la marcha, en lugar de ser solo videos renderizados previamente que se reproducen en cola. El tercer video profundiza mucho más en el hardware interno, incluido el PCB personalizado creado para el proyecto y el extenso código que lo alimenta.



Además de las pantallas LCD que muestran lo que parecen ser interfaces de usuario estándar de la Flota Estelar, el Voyager Tricorder V2 incluye innumerables botones sensibles al tacto que se usan para cambiar de modo o activar funciones secretas después de una pulsación prolongada. También hay luces LED parpadeantes, intermitentes y pulsantes en todo el dispositivo, lo que hace que parezca que el tricorder realmente está escaneando e interactuando con su entorno, cuando en realidad lo único que puede hacer esta réplica del tricorder es hacer que otros fans de Star Trek sientan envidia.