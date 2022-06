Aunque me he criado usando el mítico Commodore 64, el Apple II o los primeros PC de IBM no tengo un especial afecto por los teclados mecánicos. Me vale con los teclados de recorrido corto hoy omnipresentes, pero eso no me impide apreciar el potente encanto retro de este teclado mecánico concreto basado e n el IBM Model F.

Aunque los teclados mecánicos actuales se inspiran en los que tenían las primeras computadoras y máquinas de escribir electrónicas de los 70 y 80, hay dos modelos específicos que son los responsables de toda esta pasión actual por las teclas mecánicas hasta el punto de haberse convertido en una especie de leyenda. Esos teclados son el IBM Model F y su sucesor, el IBM Model M. Ambos usaban un sistema patentado de resortes que, combinado con un pequeño actuador, producía un satisfactorio sonido al ser presionado. Algunos aman ese sonido. Otros agradecemos que los auriculares con cancelación de ruido actuales sean tan buenos.

Uno de los miembros de los foros de Deskth ority que atiende por el sobrenombre de Durken ha compartido hace unos días su teclado a medida, y realmente es una pequeña obra de arte. Se trata de una recreación del IBM Model F, pero en el formato conocido como Tenkeyless 40%, que por prescindir, prescinde hasta de las teclas numéricas para dejar solo las letras y un puñado de funciones. Hasta sustituye la barra espaciadora por una pequeña tecla.

E sta reconstrucción impresa en 3D imita la curva del modelo original y hasta emplea switches idénticos a los que fabricaba IBM. Su autor ha pulido, imprimado y texturado la base hasta darle el mismo aspecto que la de los IBM Model F, y hasta ha creado su propio circuito de control basándose en la placa original.

Durken ha añadido una modificación de su propia cosecha consistente en un solenoide bajo cada tecla que se dispara al escribir y que produce un sonido que se acerca más al de una máquina de escribir antigua que al de un teclado. Para activar esta función, Durken ha convertido el logotipo de IBM de la parte superior izquierda en un botón mecánico oculto.