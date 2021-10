By

Este verano se filtró el dato de que Facebook (ahora Meta) estaba trabajando en un smartwarch con capacidades de videoconferencia. Ese reloj podría ser el mismo cuya foto se acaba de filtrar ahora desde la aplicación de Stories de Ray-Ban porque, efectivamente, se trata de un reloj con cámara frontal.



La filtración ha sido cazada por Bloomberg. El reloj, denominado “Milan” tiene una gran pantalla no muy diferente a la del Apple Watch. Lo que sí es diferente es una cámara en un notch que, a menos que la foto esté al revés, está alojado en la parte inferior del display.

Si el reloj, que tiene pinta de ser solo un prototipo, realmente es el mismo que se rumoreaba en junio, significa que estamos ante un reloj con dos cámaras. La primera es la que se ve en la foto en la pantalla y tiene resolución 1080p. Está pensada para videoconferencias porque se supone que el reloj tiene conectividad LTE independiente. Hay una segunda cámara para grabar el entorno y que aparentemente es extraíble, aunque ninguna filtración detalla exactamente cómo funciona este sistema.

La fecha de la que se habla para la presentación de este smartwatch cno funciones de videocomunicador es verano de 2022. Sea cuando sea cuando se presente, Facebook (Ahora Meta) tendrá que hacer frente no solo a una dura competencia en lo que al mercado de smartwatches se refiere. Además está el detalle de que ya existe un Meta Watch que fue comercializado en 2014. La compañía, formada por antiguos ingenieros de Fossil, no tuvo mucho éxito, pero es probable que sigan siendo dueños del nombre. [vía The Verge]