Imagen : Ubisoft.

Ubisoft ha anunciado que un nuevo título de su saga Tom Clancy’s The Division está cerca. Su nombre es Heartland y llegará entre 2021 y 2022 a PC y consolas PlayStation y Xbox.

The Division: Heartland es un juego de tipo free-to-play que forma parte del mismo universo creado por Ubisoft en el primer juego de la saga que llegó en 2016 y su secuela de 2019. En esta saga, una pandemia mundial (cualquier parecido con la realidad es coincidencia) acabó con gran parte de la civilización como la conocemos, y una serie de agentes especiales de las fuerzas armadas desarrollarán misiones alrededor de los Estados Unidos.

En el caso de Heartland, sus creadores aseguran que es un juego que, aunque forma parte del mismo universo, no requiere tener experiencia con el resto de la franquicia. No obstante, quienes ya hayan jugado algún The Division obtendrán una nueva perspectiva de este mundo.

Por ahora se desconoce cómo será su jugabilidad. Ubisoft también anunció que están desarrollando un juego para dispositivos móviles parte de esta franquicia. [vía Polygon]