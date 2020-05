Filed to:

El nuevo Motorola Razr, la versión renovada del clásico de la década de los 2000, ni siquiera lleva en el mercado 6 meses y, según los últimos rumores, parece que podríamos ver un nuevo modelo de este teléfono antes de que acabe el año, con mejores especificaciones y 5G.

Después de varios retrasos, el Razr vio la luz en febrero, con un precio de 1500 dólares y especificaciones normalitas, como un procesador Snapdragon 710, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento o una batería de 2.510 mAh. Pero ahora, según una fuente de XDA Developers, hay un nuevo Razr plegable en camino, cuyo nombre en clave es “ Smit h” .

La nueva versión de este smartphone incorpora un Snapdragon 765, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, una nueva cámara principal de 48 MP y una batería más grande de 2.845 mAh. Además, el nuevo chip de Qualcomm permitirá la inclusión de 5G.

Eso si, incluso con sus componentes mejorados, el Moto Razr ofrecería lo mismo que ya tiene el Galaxy Z Flip de Samsung, que además es algo más barato. Por lo que, o Motorola decide bajar sustancialmente el generoso precio de partida del Razr, o tendrá difícil competir con el Samsung Galaxy Fold de segunda generación que llegará este otoño.

Además, no se sabe todavía si Motorola hará algún cambio en su pantalla o en su bisgra, y que ya sufrieron algunos problemas en el pasado. P or lo que si no lo hace finalmente , su durabilidad seguirá en entredicho.