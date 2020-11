Filed to:

Captura de pantalla : YouTube

Actualmente, el tiempo libre que dispongo como padre me deja espacio para muy pocas cosas. Si a eso le sumo el dinero que supongo que hay que emplear para conseguir la espectacular construcción de este hombre a su hijo, su trabajo me parece poco menos que una proeza. Esta casa de juegos son el tipo de cosas que hacen que el resto de padres quedemos francamente mal.



Lo que vemos es la construcción de una casa de juegos inspirada en el título Legend of Zelda: Breath of the Wild de Nintendo Switch, y probablemente sea uno de los regalos más espectaculares que hemos visto en mucho tiempo. Literalmente, luce como la casa que puedes comprar en Hateno Village.



La pieza la ha subido el canal Once Upon A Workbench, donde explican que lo que comenzó con una idea simple para hacer una casa de juegos, luego se convirtió en algo épico construyendo la versión del famoso juego para Nintendo.



En el vídeo vemos el extraordinario trabajo que llevó su construcción, y además han creado una guía práctica con los planes para que cualquiera que crea tener la capacidad de montarla.



Brillante y espectacular, aunque se necesita mucho tiempo libre o dedicarte a ello profesionalmente para conseguir un resultado parecido. [YouTube]