Hay un nuevo juego de Zelda en camino, pero no es como lo imaginas. Nintendo ha anunciado el nuevo Hyrule Warriors: Age of Calamity y se trata de la precuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, solo que su estilo de juego es muy distinto, centrado completamente en la acción y el combate con hordas interminables de enemigos.



El juego forma parte de la línea Hyrule Warriors que llegó en 2014 para la consola Wii U (aunque después fue llevado a Switch), sin embargo, aunque parece mantener el mismo estilo de ese juego, en cuanto a su historia está directamente conectado a Breath of the Wild, permitiendo usar a Link, Zelda y los cuatro Campeones del juego, aquellos cuyos espíritus fuimos conociendo a lo largo del excelente Breath of the Wild.

En cuanto a su jugabilidad, es una especie de título hack and slash que nos pone frente a incontables enemigos, una y otra vez, mientras exploramos alguna región y cumplimos algunos objetivos. La historia parece será mucho más importante en este título que en el primer Hyrule Warriors, especialmente dado que nos contará los eventos que llevaron a los acontecimientos de Breath of the Wild, desarrollándose 100 años antes, así que si eres fanático de ese juego, este título seguramente llamará tu atención.

El combate de este tipo de juegos constantemente se suele ver así:

Hyrule Warriors: Age of Calamity llegará el 20 de noviembre a Nintendo Switch. Eiji Aonuma, productor ejecutivo de The Legend of Zelda, también prometió que en el futuro podemos esperar novedades acerca de la secuela de Breath of the Wild, esa que tantos están esperando.