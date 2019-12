El actor que da vida al Emperador Palpatine dice que George Lucas no lo habría traído de vuelta

the rise of skywalker

Imagen : Lucasfilm.

The Rise of Skywalker es la conclusión de la saga que comenzó hace 42 años en A New Hope. Es por eso que, según el director y guionista J.J. Abrams, debía regresar el mayor villano de toda la saga, el Emperador Palpatine. Sin embargo, según el actor que lo interpreta, George Lucas nunca lo habría traído de vuelta.

Ian McDiarmid es el actor que ha interpretado a Palpatine desde los días de The Empire Strikes Back, en donde hizo su primera aparición en forma de holograma. En Return of the Jedi lo vimos morir a manos de Darth Vader, y desde entonces el actor pensó que era el final definitivo de su personaje. Técnicamente era cierto, aunque George Lucas lo hizo volver en la trilogía de precuelas, donde interpretó a una versión de Palpatine antes de convertirse en Emperador.

Por supuesto, en The Rise of Skywalker lo vemos regresar de manera completamente inesperada, cuando han pasado unas tres décadas desde los acontecimientos de Return of the Jedi, es decir, lleva poco más de 30 años “muerto” en el universo de Star Wars. McDiarmid, en una entrevista con Digital Spy, mencionó que jamás pensó que volvería a dar vida al personaje, dado que ese era el plan de George Lucas.

“¡Creía que estaba muerto! Creía que [Palpatine] había muerto, porque cuando hicimos Return of the Jedi, y me arrojaron a ese infierno galáctico, murió. En ese momento le pregunté a George [Lucas], ‘¿oh, ¿regresará?’, y me dijo: ‘no, está muerto’. Así que acepté esa idea en ese momento. Por supuesto, después hicimos las precuelas, pero en ese momento él no estaba muerto, sino que viajamos al pasado para explorar su historia cuando era más joven. Por eso estaba tan sorprendido por esto [su aparición en The Rise of Skywalker]”.

Sin necesidad de entrar en territorio de spoilers del Episodio IX de la saga, Palpatine tiene un papel bastante importante en la trama de esta película. No se trata simplemente de un cameo. Según J.J. Abrams y Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, el plan fue traer a Palpatine a la película desde el comienzo del desarrollo de esta trilogía. Pero en realidad, esa idea no coincide con lo que han dicho otros al respecto.

Originalmente el director de Episodio IX iba a ser Colin Trevorrow, pero renunció cuando apenas comenzaba el desarrollo del film. El director mencionó en una entrevista que cuando él estaba a cargo del film, Palpatine no estaba incluido en sus planes. “Esa fue una idea que J.J. [Abrams] trajo consigo al tomar las riendas [de la película]”. No obstante, Chris Terrio, coguionista de The Rise of Skywalker, asegura que la idea del regreso de Palpatine fue de Kennedy.

Sea como sea, Palpatine regresó, así Lucas nunca lo hubiese querido, y no deja de darme curiosidad conocer qué piensa el padre de este universo acerca de su regreso. [Digital Spy vía IGN / IndieWire]