La primera temporada de Stranger Things, uno de los mayores éxitos en la historia de Netflix y sus producciones originales, se estrenó en julio de 2016. Tal parece que pasará casi una década para que podamos ver su final, o al menos eso es lo que ha dicho uno de sus protagonistas.

La quinta temporada será la última para esta historia, y Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike Wheeler en la serie, ha dejado caer como si nada la bomba de que espera que la temporada final se estrene para cuando él tenga 22 años de edad, es decir, tomando en cuenta que el cumpleaños de Finn es el 23 de diciembre, el estreno de la última temporada de la serie tendría que ser a partir del 24 de diciembre de 2024.

Estas fueron sus palabras exactas, en un video de GQ:

“No puedo creer que vamos para una quinta [y última] temporada. Para el momento en el que se estrene yo tendré 22 años, creo, y comencé a trabajar en la serie cuando tenía solo 12 años. Eso es una locura. Y voy a poder tomar [licor legalmente] con Gaten [Matarazzo, Dustin en la serie], Caleb [McLaughlin, Lucas en la serie] y Noah [Schnapp, Will en la serie], y con todo el elenco durante la premiere de Stranger Things 5, algo que jamás habría pensado o dicho en la premiere de la temporada 1. Me vuela la cabeza”.

Recapitulemos un poco: la temporada 1 de Stranger Things se estrenó en julio de 2016, la temporada 2 en octubre de 2017, un año después, lo que suele ser un estándar en este tipo de producciones, o más bien lo que solía ser un estándar. La temporada 3 tardó un poco más y llegó en julio de 2019, y la temporada 4 tardó tres años y llegó entre mayo y julio de 2022, por supuesto, en gran parte debido a los retrasos de producción que ocurrieron por la pandemia. Pero para la temporada 5, pasarán unos 3 años desde la última vez que vimos esta historia. ¿Por qué, Netflix?

La quinta y última temporada de Stranger Things tendrá 8 episodios, y ya se habla de la posibilidad de expandir este universo mediante spinoffs. El mismo Finn bromea y dice que “Netflix querrá que volvamos en 10 años y que hagamos algo como ‘Stranger Things, los años de la adultez’, ellos quieren sacarle todo el dinero posible, y yo también”. [GQ vía CBR]