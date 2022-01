Un posible grupo de una misteriosa enfermedad cerebral que afecta a personas en New Brunswick, Canadá, puede ser más grande de lo que se informó oficialmente, según una investigación publicada por The Guardian a principios de esta semana. Hasta 150 personas pueden haber desarrollado síntomas neurológicos inexplicables que se remontan a 2013, incluidos casos en los que las personas se enfermaron después de un contacto cercano con otra víctima. Pero no está claro si los funcionarios de salud locales llegarán a la conclusión de que alguno de estos casos está realmente conectado, a la espera de un próximo informe que se espera para finales de este mes.

El primer aviso público del grupo se produjo en marzo de 2021, cuando se filtró a la prensa un memorando de los funcionarios de salud de New Brunswick enviado a los trabajadores de la salud en el área. El memo advirtió que algunas personas en el área habían desarrollado síntomas similares a la demencia sin una causa conocida, junto con una rápida pérdida de peso, problemas para moverse y alucinaciones. La investigación inicial descartó posibles explicaciones como la enfermedad priónica, que puede causar síntomas similares. En abril, 48 casos, incluidas nueve muertes, fueron reconocidos oficialmente como posiblemente vinculados al grupo desde 2013, y los pacientes dieron negativo en la prueba de priones y sin otra causa aparente.



Sin embargo, según The Guardian, ha habido muchos más casos similares documentados extraoficialmente por médicos. Citando múltiples fuentes, The Guardian informó que pueden existir hasta 150 casos. En nueve de estos casos, una persona desarrolló síntomas después de un contacto cercano con otra persona igualmente enferma, a menudo mientras la cuidaba. Es más, las personas más jóvenes, que rara vez desarrollan este tipo de síntomas neurológicos, han sido identificadas dentro y fuera del grupo oficial.



“Estoy realmente preocupado por estos casos porque parecen evolucionar muy rápido”, dijo a The Guardian un empleado anónimo de Vitalité Health Network, una de las dos autoridades de salud de la provincia. “Estoy preocupado por ellos y les debemos algún tipo de explicación”.



Según los informes, las familias, así como algunos funcionarios y expertos, se han sentido frustrados por la investigación del gobierno local sobre el conglomerado. El empleado de Vitalité dijo que dieron un paso adelante para discutir los otros casos debido a su preocupación por el creciente número de pacientes más jóvenes y sus síntomas en rápido declive. También les preocupa que este grupo no se limite solo a New Brunswick.



Los casos entre contactos cercanos sugieren un factor ambiental común. Y ha habido algunas especulaciones por parte de los expertos de que la β-metilamino-L-alanina (BMAA), una toxina producida por las algas verdiazules, podría ser la culpable. Algunas investigaciones anteriores han demostrado que las langostas, un alimento de cosecha popular en la provincia, pueden potencialmente transportar altos niveles de BMAA. Pero los esfuerzos de los científicos federales para examinar los cerebros de los fallecidos en busca de BMAA no se han permitido por el gobierno de New Brunswick, a pesar de que las familias mismas desean que se realicen las pruebas.



A finales de este mes, New Brunswick publicará un informe sobre el clúster, dirigido por neurólogos de toda la provincia, pero aparentemente sin la participación del neurólogo que descubrió por primera vez estos casos, Alier Marrero. En los últimos meses, los funcionarios locales parecen minimizar el papel de Marrero en el estudio de los casos e incluso parecen cuestionar la validez del grupo.



En octubre, un informe preliminar de otros neurólogos que investigaban ocho de las muertes concluyó que no estaban relacionadas y probablemente fueron causadas por otros trastornos diagnosticados erróneamente en ese momento. Pero otros científicos entrevistados por The Guardian no están de acuerdo con esta conclusión, argumentando que el número relativamente alto de estos casos en la misma área, junto con el perfil de edad más joven de muchos pacientes, simplemente no tiene sentido sin una causa relacionada.



Si el próximo informe del gobierno es tan escéptico como muchos temen, parece probable que no sea la última palabra sobre este posible grupo.