By

Super Nintendo World, el parque temático de Osaka centrado en Mario Bros., ha vuelto a llamar la atención de los fans en todo el mundo gracias a una puerta cerrada. La misteriosa puerta no da a ningún lado, por ahora, pero podría ser la futura entrada de una nueva sección dedicada a los personajes de Donkey Kong.

Advertisement

Super Nintendo World es probablemente el parque de atracciones que más expectativas ha levantado en todo el mundo desde que empezó a construirse hasta que abrió, después de múltiples retrasos, en marzo de este mismo año. A pesar de su nombre, es esencialmente un parque temático de los mundos de Mario, y no incluye otras propiedades de Nintendo como The Legend of Zelda.

Esto podría cambiar próximamente con una nueva sección dedicada a Donkey Kong. Aunque no ha habido un anuncio oficial por parte del parque, que pertenece a Universal Studios Japan, la enorme puerta cerrada con un escenario de jungla tras el muro tienen la estética de Donkey Kong, y los visitantes del parque pueden ver nuevas grúas y andamios desde sus hoteles.

Los rumores de una sección en el parque de Nintendo dedicada a Donkey Kong vienen de lejos. Una maqueta de 2016 rescatada ahora por UUO Podcast muestra el concepto de un mundo de Donkey Kong con un recorrido tipo montaña rusa en vagoneta, pasando por interiores y zonas de agua.

G/O Media may get a commission

No está claro si el diseño será el mismo. Ni siquiera está confirmado que una sección de Donkey Kong vaya a aparecer tras la puerta. Pero todo lo relacionado con Super Nintendo World entusiasma a los fans de la marca, que ahora tendrán una razón más para ir a Osaka mientras se terminan de construir los otros Super Nintendo World en Hollywood, Orlando y Singapur.