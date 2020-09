Una precuela de RoboCop estaría en desarrollo, pero sin RoboCop

Filed to:

Filed to: Robocop

Imagen : Metro-Goldwyn-Mayer.

¿Podría hacerse una precuela de RoboCop sin el legendario robot policía que lucha contra criminales (incluyendo de cuello blanco)? Parece que alguien se ha hecho esa pregunta en los estudios de MGM, y por ello están desarrollando una serie acerca del auge de uno de los personajes más importantes y macabros de la primera película: Dick Jones.

Advertisement

Así lo ha mencionado Ed Neumeier, uno de los guionistas originales de RoboCop, en una entrevista con MovieHole. Según el guionista, la serie “tiene todos los elementos geniales de RoboCop, exceptuando al mismo RoboCop”.

Advertisement

Esta serie estaría centrada en una versión joven de Richard Jones y el auge de la misma corporación OCP (Omni Consumer Products), la cual estaría encargada en el futuro de fabricar al mismo RoboCop, utilizando el cuerpo muy malherido del oficial Murphy, en la película clásica de 1987. Según Neumeier, “cuando me explicaron la idea me pareció algo genial porque pude imaginar las muchas cosas que puedo hacer. Es un personaje muy interesante”.

Dick Jones, interpretado por Ronny Cox, junto al ED-209. Imagen : Metro-Goldwyn-Mayer.

Advertisement

En pocas palabras, la precuela contará el origen de Dick Jones, y el camino que lo llevó a convertirse en el villano que fue en la primera película, alguien a quien no le importaba matar a otros con tal de lograr sus objetivos y, sobre todo, mantener su posición en OCP.



La idea podrá sonar descabellada, pero como mencionan en /Film, muchos pensaron que hacer una precuela de Breaking Bad sin los personajes claves de la serie, Walter y Jesse, no podría funcionar, y Better Call Saul se terminó convirtiendo en una producción a la altura de su predecesora. No digo que vaya a suceder lo mismo con la precuela de RoboCop, pero al menos la franquicia merece que le demos el beneficio de la duda, especialmente después del fallido reboot que intentaron hacer con la película de 2014. [MovieHole vía /Film / io9]