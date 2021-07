By

El primer juego de la saga Dragon Age debutó en 2009. Llamado Dragon Age: Origins, desde su llegada se convirtió en uno de los juegos de fantasía y rol (RPG) más interesantes de los últimos años. Ahora, su mundo dará el salto a la televisión.

Un nuevo reportaje asegura que Netflix está trabajando enuna serie basada en Dragon Age, la saga de videojuegos desarrollada por los estudios de BioWare y bajo la responsabilidad de Electronic Arts. El proyecto aún no ha sido anunciado de manera oficial por ninguna de las compañías, pero los rumores indican que se trataría de una serie live action, llena de fantasía y de magia, al mejor estilo de The Witcher, una de las producciones más exitosas de Netflix en los últimos años.

Y es que la apuesta de Netflix por el mundo de los videojuegos no para de crecer. La compañía no solo cuenta con una serie de The Witcher (que si bien es cierto se basa en la saga de novelas original, la franquicia debe gran parte de su popularidad a los videojuegos), sino que también desarrolla una serie spin-off y una precuela en forma de película animada de la misma saga. Además, también tienen en desarrollo una serie animada de Cyberpunk 2077, un anime de Tomb Raider y una serie live action de Assassin’s Creed, y en el pasado ya han estrenado series basadas en Castlevania y Dota 2.

Así que la compañía de streaming ya ha dejado muy en claro su interés por los videojuegos, incluso próximamente ofrecerán juegos a través de su servicio. De confirmarse el proyecto de Dragon Age, estamos ante un universo fantástico que podría dar pie a una o múltiples historias, justo lo que Netflix parece estar buscando al expandir franquicias como The Witcher. En cuanto a Dragon Age en los videojuegos, una nueva entrega, Dragon Age 4, ya se encuentra en desarrollo. [Giant Freakin Robot vía IGN]