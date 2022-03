Imagina que pudieras fusionar uno de esos móviles a prueba de golpes, agua y maltrato con un smartwatch. El fruto de esa inusual unión sería algo muy parecido al Unihertz TickTock, un móvil blindado con una segunda pantalla circular en la parte posterior. Y no, el diseño no es la única parte discutible aquí.



El Unihertz TickTock (el nombre no tiene nada que ver con la red social de vídeos) es la apuesta más arriesgada del fabricante de móviles ruggerized para este año, y lo es tanto en forma como en función. Personalmente no me gusta mucho el diseño de esa segunda pantalla en forma de esfera de reloj tradicional, pero sobre gustos no hay nada escrito. Lo que sí tengo que conceder es que la pieza metálica que rodea tanto a la pantalla de 1,3 pulgadas de diámetro como a las cámaras hace que el conjunto sea duro como una roca.

Unihertz TickTock Unihertz TickTock ¿Qué es? Un móvil a prueba de inclemencias con dos pantallas Precio 399 dólares Nos gusta La pantalla y la potencia interna. La batería de 6000mAh No nos gusta Es demasiado grande y pesado. La pantalla secundaria no está todo lo aprovechada que podría estar.

Diseño

La comparación va más allá de la resistencia, porque llevar el TickTock encima es como llevar una piedra en el bolsillo. El móvil es descomunal. Mide 176 x 85,6 y su grosor es de 14,9mm, casi el doble de lo que solemos ver en móviles convencionales. Por si fuera poco, pesa 308 gramos, lo que casi lo mete de lleno en la categoría de arma contundente.

A cambio de ese considerable volumen, TickTock ofrece una estructura externa en metal y goma que parece hecha para resistir un terremoto. Digo parece, porque Unihertz no especifica si tiene algún tipo de certificación de grado militar, solo que es resistente al agua en grado IP69. En mis pruebas lo he tirado al suelo unas cuantas veces grabando el resultado a cámara lenta. Lo que he descubierto es que el reparto interno de peso hace que tienda a caer siempre por los lados, lo que obviamente es perfecto porque ahí es donde está el blindaje más grueso. De lo que no estoy seguro es de si resistiría un impacto directo en alguna de sus pantallas si, por ejemplo, justo tienes la mala suerte de que caiga de plano sobre una piedrecita.



Igualmente, lo he sumergido en el agua helada de un lago de montaña y ha salido del chapuzón imperturbable. No me atrevo a decir que el Unihertz TickTock sea indestructible para nada , pero todo ese peso extra no puede ser en balde. Un detalle bueno de ser sumergible es que en el lateral izquierdo hay dos botones rojos completamente configurables con los que podemos acceder a funciones concretas sin tener que tocar la pantalla. El sensor de huellas, por cierto, está en el lateral derecho, sobre el botón de encendido. Desbloquea rápido y sin complicaciones.

Las dos pantallas

Hablando de pantallas, protegida por unos marcos tan gruesos que parecen sacados de un móvil de hace 10 años, encontramos una pantalla de 6,5 pulgadas con una estupenda resolución de 2340 x 1080 píxeles. Aunque el panel es un LCD, se ve bien incluso a plena luz. Lo mismo le ocurre a la trasera, cuya resolución es de 360x360 píxeles.

Detengámonos por un momento en esta segunda pantalla. Decíamos arriba que la pantalla trasera me parecía cuestionable no solo desde el punto de vista de diseño. La razón es que no se si realmente merece tanto la pena para el uso que tiene. Para empezar, sus funciones se gestionan desde una app creada por Unihertz y de momento son bastante limitadas. Ahora mismo puedes:



Ver la hora, la fecha, los pasos que llevas o la batería restante dando dos toques sobre la pantalla.

Controlar de forma muy básica (play, pause, cambiar y cambiar entre canciones) la reproducción musical de cualquier app de música. He probado con Spotify y funciona, pero no se pueden elegir listas o hacer nada más que apagar y encender la música.

Leer notificaciones. Se accede a ellas deslizando hacia abajo la pequeña pantalla. Está bien, pero no permite abrir un mensaje para verlo completo o interactuar con él mediante, por ejemplo, respuestas predefinidas, por lo que su utilidad es muy limitada.

Atender una llamada de teléfono que se inicia automáticamente en modo manos libres si descuelgas desde la pantalla secundaria.

Tomar fotos usando la pequeña pantalla redonda. Esta es la función que da más ventajas porque que las fotos se toman con la cámara principal tienen mucha más calidad que las de los selfies delanteros (El Unihertz TickTock también tiene una cámara delantera por si quieres usarla). Además, puedes verte lo bastante como para encuadrar bien la foto. En este sentido la app de cámara de TickTock hace un buen trabajo y realmente aporta algo que otros móviles no tienen.

Unihertz asegura que a medida que pase el tiempo iré añadiendo más funciones a esta pantalla, pero ahora mismo lo que se puede hacer con ella no es tanto como para justificar su existencia.



En cuanto a potencia, hay que reconocer que el TickTock es uno de los móviles blindados más potentes que han caído en nuestras manos en estos dos últimos años. Su procesador es un Mediatek Dimensity 700y se apoya en 8GB de RAM y 128 de espacio para almacenamiento ampliable mediante tarjetas MicroSD. El Dimensity 700 es un chipset 5G de 7 nanómetros lanzado en 2020 con ocho núcleos (Dos ARM Cortex-A76 a 2.2 GHz y seis ARM Cortex-A55 a 2 GHz para tareas de bajo consumo). Equivale más o menos a un Snapdragon 720G y podemos encontrarlo en móviles como el Samsung Galaxy A22 5G o el Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Es, en definitiva, un gama media, pero eso no significa que no funcione bien. De hecho, el Unihertz TickTock se siente ágil en la mayor parte de tareas y hasta puedes jugar con él con normalidad siempre y cuando no abuses de los ajustes gráficos. El sonido, por cierto, procede de un único altavoz en la parte posterior. Es una posición poco común, pero encaja con la idea de usar la pantalla secundaria para el reproductor musical o para atender llamadas. Su sonido es bastante decente.

La batería merece mención aparte. Unihertz siempre es generosa en este apartado y el TickTock no es una excepción. Lleva dentro una batería de 6000mAh que rinde dos días largos con un uso normal. También es el primero de la compañía en integrar carga rápida a 30w.

A nivel de software, el TickTock lleva Android 11 (no mencionan si es actualizable a 12) con un puñado de aplicaciones extra que, para variar, son bastante útiles. Hay, por ejemplo, un medidor de sonido ambiental, un barómetro (el teléfono tiene un barómetro integrado entre sus sensores), o diferentes herramientas de medición para calcular alturas, ángulos o niveles.



Las cámaras de los blindados comienzan a destacar

Normalmente los móviles blindados suelen tener cámaras mediocres. Me satisface mucho comprobar que este no es el caso. Sigo echando de menos más opciones en la cámara nativa, pero eso es algo que se puede solucionar instalando una cámara de terceros. El TickTok viene equipado con una cámara principal de 48 megapíxeles y otra de 8 megapíxeles en la parte frontal. No hay lente gran angular ni zoom, ni macro, pero saca unas fotos muy decentes para tratarse de un móvil de este tipo. Probablemente es la primera vez que encuentro las cámaras disfrutables en este tipo de móviles. Estas son algunas de las fotos que toma.

Aparte de la cámara normal, hay una app de cámara subacuática que traslada los controles a los botones físicos y permite sacar unas fotos bastante resultonas. De noche o con poca luz es inevitable que salga ruido, pero se deja usar.



En resumen

El Unihertz TickTock es un móvil gama media competente y que comienza a acercarse mucho a lo que debería ser un gama alta blindado. Su mayor problema, al menos para mí, es que su tamaño y peso son desproporcionados para lo que estoy acostumbrado. Igualmente, Unihertz haría bien en definir exactamente qué es lo que podemos o no podemos hacer con el móvil a nivel de resistencia.

La pantalla secundaria no es un mal concepto, pero aquí se asienta demasiado en el diseño, y muy poco en la función. Quizá en el futuro Unihertz saque más usos a esta pantalla redonda, pero ahora mismo está desaprovechada. La buena noticia es que a nivel de rendimiento funciona bastante bien, su pantalla principal es muy buena, sus cámaras son bastante competentes y la autonomía de su batería es excelente. Si buscas un móvil para maltratarlo en tus expediciones de alta montaña probablemente sea una buena opción. Además no es especialmente caro. Cuesta 399 dólares en su página web.