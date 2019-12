Universal decide actualizar los efectos especiales de Cats después de su estreno en varios países

Cats, la horrenda versión cinematográfica del musical que ha dirigido Tom Hopper, hará una cosa sin precedentes en el mundo del cine: actualizar su película una vez estrenada . Según lo compartido por Hollywood Reporter, Universal Pictures está enviando a los cines una versión actualizada de la película que incluirá “mejores efectos visuales”.



Mejores debe ser algún tipo un eufemismo, considerando lo que sabemos sobre los efectos en la versión “terminada” de la película que han visto los críticos. Como explicó nuestra compañera Alex Cranz, Cats es una película que “no debería existir”:

Necesitas contemplar como yo he hecho la arrogancia del director Tom Hooper. Necesitas ser testigo, como lo he sido yo, de la arrogancia de Hollywood y de los actores que participan en este despropósito. He asistido al espectáculo de un hombre con abrigo y gorro de pie en una escena en mitad de un grupo de gatos. Una terrorífica estatua gris se cierne sobre él. Entonces la estatua parpadea y descubres que es una mujer, solo que la colorearon de gris y se ve que se les olvidó añadir pelo. En una escena, la mano de Judi Dench es del mismo color rubio que su pelo. En la siguiente es su mano natural, solo que repleta de lo que parecen ser anillos de boda. La mayor parte de los gatos de la película tienen pies humanos salvo la recién llegada, interpretada por Francesca Hayward, que lleva zapatillas de bailarina.. Francesca se marca una actuación de baile de las que pagarías por ver en un teatro. Aquí solo tienes que pagar la entrada al cine, pero sus zapatillas de ballet son CGI, y flotan junto a sus tobillos de una forma que te hará añorar al bebé de aquel corto de Pixar de hace 30 años.