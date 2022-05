El 4 de mayo es conocido como “el día de Star Wars” gracias al juego de palabras en inglés de la fecha, May the 4th, con “May the Force” o “Que la fuerza” te acompañe. Año tras año Lucasfilm celebra este día y este mes con eventos y anuncios. Este año, uno de ellos ha sido liberar el tráiler final de la nueva serie de uno de los personajes más emblemáticos de la saga.

Y en el tráiler, por fin, podemos dar un primer vistazo muy sutil al regreso de posiblemente el villano más icónico de la historia del cine: Darth Vader.

Porque en Obi-Wan Kenobi no solo veremos el regreso de Ewan McGregor como el Maestro Jedi, quien en el tráiler nos recuerdan está escondiéndose del Imperio galáctico y de sus inquisidores, que están dando cacería a los Jedi que puedan permanecer con vida tras la infame masacre de la Orden 66. Además de McGregor, también veremos a Hayden Christensen como Darth Vader, y con algo de suerte también en forma de Anakin, ¿quizás mediante visiones o flashbacks? Lo sabremos a su debido momento.

La serie cuenta con la participación de Joel Edgerton como el tío Owen Lars, a quien ya vimos dando vida al papel en las precuelas de Star Wars, y ahora lo vemos en el tráiler confrontando a Kenobi y recordándole de su fracaso al entrenar al joven Anakin, en lo que seguramente es un momento impactante emocionalmente para el personaje.

Obi-Wan Kenobi se estrena el 27 de mayo en Disney+, y esta vez la serie debutará no con uno sino con dos episodios en simultáneo. May the 4th be with you.