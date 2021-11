By

Desde que Valve anunció su híbrido entre consola portátil y PC, la Steam Deck, muchos se preguntaron si su incursión indirecta en el mundo de las consolas también significaría que, para hacerla aún más atractiva, crearían o publicarían títulos exclusivos para este formato de su plataforma.

La respuesta, como deberíamos haber imaginado, es un rotundo no. Valve asegura en su página oficial de preguntas frecuentes que no están interesados en publicar videojuegos exclusivamente en Steam Deck, recordándonos que aunque tenga una forma de tipo consola portátil, con su propia pantalla integrada y botones y joysticks a su alrededor, Steam Deck no deja de ser un PC.

– ¿Estaría Valve interesada en tener títulos exclusivos para Steam Deck?

“No, eso no tiene sentido para nosotros. [Steam Deck] es un PC, y debería simplemente poder ejecutar juegos como un PC”.

Cuando Valve presentó la Steam Deck en julio de 2021 mencionaron que podría aprovechar todo el catálogo de Steam, y según sus pruebas, no han encontrado un título hasta ahora que no pueda jugarse en la consola/PC. Lamentablemente, su lanzamiento se retrasó debido a la escasez de componentes electrónicos que es una de las tantas consecuencias que ha tenido la pandemia del coronavirus, y ahora se espera que Steam Deck comience a llegar a sus primeros propietarios a partir de febrero de 2022. [Steam vía IGN]