Webcam agotadas o al triple de su precio: la cuarentena dispara las ventas y la especulación en cámaras web

Foto : Logitech

La pandemia de Covid-19 ha generado una inusitada demanda de productos que antes se encontraban sin ningún problema a un precio normal. El último de esos productos en unirse a la selecta lista de víctimas de la especulación no es otro que las webcam.



Advertisement

La consultora NPD Group acaba de informar de que las cámaras web han sufrido un incremento brutal en sus ventas, un 179% más en las tres primeras semanas de marzo respecto al mismo período del año anterior. No es el único periférico en haber experimentado un repentino tirón en la demanda . Según el informe de la consultora, las ventas de PC han subido un 40%, las de teclados un 64% y las de monitores un 138%.

Tiene bastante sentido si tenemos en cuenta que mucha gente se ha visto obligada a teletrabajar y no todo el mundo tenía el PC de su hogar preparado para esa eventualidad. El problema es que el aumento de la demanda y la dificultad para salir a la calle con normalidad han traí do consigo un aumento en los precios hasta límites a veces desorbitados.

La especulación afecta especialmente a tiendas online en la que los usuarios tienen libertad para fijar los precios como Amazon, eBay o Craiglist. En The Verge, por ejemplo, han encontrado la Logitech C270, un modelo que normalmente cuesta alrededor de 25 dólares, por precios superiores a 130 dólares. Modelos superiores como la C930E también han visto duplicado su precio.

Advertisement

La tendencia no afecta tanto a Europa, pero también se aprecian casos como el de la Logitech C270 mencionada arriba, que un vendedor demasiado espabilado vende por 90 euros en Amazon España cuando en la página web de Logitech cuesta solo 34. El problema es la disponibilidad. La C270 está agotada e n la web de Logitech España. Igualmente, m uchas cámaras web de fabricación china se siguen vendiendo a bajo precio, pero no están disponibles hasta dentro de semanas o incluso más de un mes.



Advertisement

En las tiendas online de informática el problema no es de precio, sino de falta de abastecimiento. Las webcam no son un periférico muy demandado, y el stock que las tiendas suelen tener de este producto era escaso y en muchos casos se ha agotado rápido. Un paseo por PC Componentes, por ejemplo, revela que muchos modelos de webcam más baratos se han agotado y no hay fecha concreta para cuándo estarán disponibles de nuevo.



Advertisement

Aún está por ver cómo afectará este pico de especulación a las ventas de cámaras web a medio plazo. De momento no es necesario que cunda el pánico. Tan solo recordar que a menos que necesites una imperiosamente, no es buena idea comprarla justo ahora. Si lo haces, busca siempre el precio oficial del producto para que no te estafen . [vía Yahoo Finance y The Verge]