What if...? La nueva serie de Marvel llega en agosto a Disney+

Hay una nueva serie de Marvel en camino, y no, no hablamos de Loki. Se trata de What If...? y es una serie que cuenta historias alternativas del universo de Marvel que responden a la pregunta: ¿qué habría sucedido sí...?

What If...? es una serie animada, y llegará en el mes de agosto, posiblemente un par de semanas después de que finalice Loki, la serie de Marvel que se estrena el próximo mes de junio. En esta serie animada regresarán muchos de los actores que dan vida a los personajes en live action en el cine, incluyendo a Chris Hemsworth, Natalie Portman, Paul Rudd, Samuel L. Jackcon, Robert Downey Jr. y Chadwick Boseman, quien falleció recientemente.

Entre las historias que contarán los episodios veremos a Peggy Carter convertirse en la Capitana América, en lugar de Steve Rogers, a T’Challa (Black Panther) ser secuestrado por los Reavers en lugar de Peter Quill (Star Lord), y muchas historias más. [Vía IGN]