Por fin, ya es oficial. La nueva actualización mayor del sistema operativo Windows comenzará a llegar a partir del 5 de octubre. Se trata de una actualización gratuita, que estará disponible para algunos dispositivos o PCs con Windows 10. A continuación encontrarás los primeros modelos en recibirla.

La nueva versión de Windows está llena de cambios y mejoras, tanto sutiles como drásticas, incluyendo un nuevo diseño mucho mas pulido en casi toda su interfaz. No obstante, una de las nuevas características más importantes y esperadas del sistema operativo no estará disponible desde su lanzamiento: el soporte a las aplicaciones Android. Según Microsoft, comenzarán a probar esta función durante los próximos meses, pero no estará disponible para todos los usuarios sino hasta más adelante en el futuro, posiblemente en algún momento del año 2022.

Eso sí, el resto de novedades sí estará disponible desde este 5 de octubre, incluyendo el nuevo y mejorado menú de inicio, las mejoras para multitareas en diferentes escritorios y la nueva tienda de aplicaciones de Windows.

Algunos de los dispositivos o PCs que contarán con la actualización desde su lanzamiento son: Acer Swift 5, Acer Swift X, Asus Zenbook Flip 13 OLED, Asus Zenbook 14, Alienware X15, Alienware X17, Dell XPS 13, HP Spectre x360 14, HP Envy x360 15, Lenovo Yoga 7, Lenovo Yoga Slim 7i Pro, Samsung Galaxy Book Pro, Samsung Galaxy Book Pro 360, y las Surface Pro 7 y Surface Laptop 4 de Microsoft.

A lo largo de 2022, más dispositivos serán actualizados de forma gratuita a Windows 11. Si tienes uno de los PC anteriores recuerda que a partir del 5 de octubre solo tienes que ir al menú de ajustes, después al apartado “Actualización de Windows” y verificar la disponibilidad de la nueva versión. Una vez esté disponible, sigue los pasos en pantalla y actualiza a Windows 11. Si quieres ser precavido, recuerda hacer un respaldo de tus archivos y documentos más improtantes antes de actualizar, por si acaso. [vía Microsoft]