La saga Wolfenstein es una de las más míticos desde su debut hace más de 40 años, y durante la última década vio una especie de reboot que comenzó en el 2009 pero que consiguió su mejor resultado en el año 2014, con la llegada de Wolfenstein: The New Order, considerado uno de los mejores juegos FPS de la última década.

Ahora, ese juego puede ser tuyo completamente gratis en PC.

The New Order se desarrolla en un mundo en el que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. B.J. Blazkowicz, s u protagonista, intentará detener al Reich en su intento de dominio mundial. Y aunque su trama es bastante interesante e incluso cinemática, lo más importante es que tendrá muchas armas para cumplir con su objetivo, y se tendrá que enfrentar a un sinfín de villanos y máquinas nazi.



La jugabilidad de Wolfenstein: The New Order es espectacular, llena de acción muy rápida al mejor estilo de los FPS clásicos, pero con un diseño moderno y gráficos que en su momento fueron impresionantes. En 2017 llegó su secuela, Wolfenstein II: The New Colossus, que fue igual de nuevo que el primero, así que cuando termines con The New Order no dejes de jugar la siguiente entrega de la saga.

Puedes adquirirlo gratis de forma permanente y descargarlo desde este enlace en la Epic Games Store.