Ya es oficial: Sony cerrará la tienda virtual de PS3 y PS Vita

Tras muchos rumores, Sony ha confirmado lo que quizás para algunos era inevitable. La tienda digital PS Store para sus consolas PlayStation 3, PlayStation Vita y PSP, cerrará para siempre el próximo mes de julio, pero no todo son malas noticias. No vas a perder tus juegos.



Advertisement

El gran temor de los usuarios que durante años han acumulado incluso docenas de juegos para estas plataformas en formato digital, es que el cierre de esta tienda virtual significaría que no podrían acceder en el futuro a su catálogo de juegos. Se trata de juegos comprados que podría sumar cientos o miles de dólares, por lo que se trataba de una preocupación sensata.

Afortunadamente, incluso tras el lamentable cierre de la tienda virtual, los usuarios de PS3, PS Vita y PSP podrán continuar accediendo a sus títulos comprados. Esto es una buena noticia debido a que muchos títulos son exclusivos de estas plataformas, por lo que existía el temor de perder el acceso para siempre a juegos como las entregas de Uncharted, God of War e incontables juegos japoneses e indies que nacieron con estas plataformas en mente, especialmente en el caso de la portátil PS Vita.

En general el cierre de la tienda se traduce que no será posible comprar nuevos juegos, contenido descargable o DLCs para PS3, PS Vita y PSP. Tampoco será posible realizar compras dentro de los juegos en estas consolas.

La PlayStation 3 llegó al mercado en el año 2006 y la PSP en el año 2004, sin embargo, la PS Vita es una consola más reciente, habiendo debutado en el año 2011. La decisión de cerrar su tienda al igual que la de las otras plataformas se siente un poco apresurada, dado que esto significa que no será posible realizar nuevas compras a partir del próximo 2 de julio. No obstante, al menos no perderemos el acceso a nuestra biblioteca de juegos comprados. [vía Kotaku]