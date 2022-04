El simbionte del universo de Spider-Man regresará en una tercera película. Así lo ha confirmado Sony Pictures, el mismo día que anunciaron el nombre de la nueva película animada del Spider-Verse y otra extraña película del universo live action de Spider-Man. Venom 3 ya es una realidad.



Esta será la tercera entrega protagonizada por el simbionte, después de la primera Venom de 2018 y Venom: Let there be Carnage de 2021, que odiadas por unos, queridas por otros, ambas películas han tenido taquillas con muy buenos resultados, incluso el segundo film temporalmente tuvo uno de los estrenos más exitosos de la pandemia.

Ahora Venom regresará en otra película, sin embargo, no conocemos detalles de la misma, como por ejemplo cuándo se estrenará o qué actores formarán parte del film. Hasta ahora, Tom Hardy ha interpretado a Eddie Brock y la voz de Venom en las dos primeras películas, además de una breve aparición en la escena post créditos de Spider-Man: No Way Home, por lo que no existen motivos para pensar que no regresaría una vez más. [vía Collider]