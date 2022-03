La próxima película del universo cinematográfico de suerhéroes y supervillanos de Sony Pictures ya casi está aquí. Se trata de Morbius, la película sobre el vampiro viviente que nació en los cómics de Spider-Man, y su director ha adelantado algunos detalles acerca del mundo en el que se desarrolla su película.

Y lo más importante es que Morbius comparte el mismo universo que Venom y que Spider-Man. Pero, ¿de cuál Spider-Man está hablando?

Daniel Espinosa, en una serie de preguntas y respuestas con el medio Cinemablend, confirmó que el personaje interpretado por Jared Leto vive en el mismo universo que el Venom de Tom Hardy, ese que ya tiene dos películas en su haber, incluyendo la más reciente Venom: Let there be Carnage.



“Morbius vive en el mismo universo que Venom. Me refiero al universo que Venom abandonó al final de Venom: Let there be Carnage y al que regresó al final de Spider-Man: No Way Home”, dijo en la entrevista.

Esto no debería tomarnos por sorpresa, pero una confirmación oficial se agradece. Y es que claramente Sony está trabajando en conectar historias y personajes en la gran pantalla, en eso que han llamado “universo cinematográfico de Spider-Man de Sony”. Sin embargo, aún falta una pieza clave en ese universo: un Spider-Man, y el cineasta también ha confirmado que sí, en efecto, hay un Hombre Araña en el mismo universo de Morbius y Venom.

“Sí, por supuesto que lo hay [un Spider-Man en este universo]. Y entiendo que la audiencia descubrirá pronto cuál [Spider-Man] es”.

Tal parece que el próximo 1 de abril, fecha en la que se estrena Morbius en el cine, podríamos obtener pistas acerca de cuál Spider-Man forma parte de este universo. ¿Acaso será Tom Holland quien viajará a esa otra dimensión? ¿O quizás, con suerte, será el regreso de Andrew Garfield como el Hombre Araña en su propia película para luchar contra estos villanos en el futuro? Tendremos que esperar para saberlo. [Cinemablend vía ComicBook]