Ahora que nos acercamos a los dos últimos episodios de la temporada 4 de Stranger Things, Netflix ha lanzado un tráiler del final. Esta temporada tuvo un calendario de lanzamiento dividido: los primeros siete episodios se estrenaron el 27 de mayo y los dos últimos están programados para el 1 de julio. Después de ese intenso cliffhanger en el Episodio 7, los fans están al borde de su asiento preguntándose qué sucederá después.

Stranger Things 4 | Volumen 2: Tráiler | Netflix

El tráiler muestra a Max Mayfield en el Upside Down mientras Steve Harrington conduce un autobús lleno de niños cazadores de monstruos. Vecna ​​ha sido lanzada al mundo real, y en medio de un fantástico remix de Running Up That Hill (A Deal With God) de Kate Bush, vemos flashes de todos los personajes preparándose para luchar contra todo el Upside Down en un intento por salvar a Hawkins y destruir el plano malvado.

Después del Volumen 1, conocemos los orígenes de Vecna, hemos visto a Eleven luchar con sus poderes e incluso hemos tenido algunos momentos bastante aterradores cuando el Hellfire Club equilibra la lucha de la escuela contra demonios sobrenaturales. A través de flashbacks y exploraciones en la Rusia ártica, Stranger Things parece tener la intención de excavar todo el Upside Down y dejarlo al descubierto para que los fans lo desmenucen. También hubo un breve adelanto que se estrenó casi al mismo tiempo que el Volumen 1:

Stranger Things 4 | Volumen 2: Adelanto | Netflix

Netflix ya ha confirmado que Stranger Things tendrá una quinta y última temporada, por lo que, aunque podría haber un final feliz en unos años, creo que es bastante seguro decir que las cosas van a empeorar mucho (mucho) para la pandilla de Hawkins antes de que mejoren.

Stranger Things temporada 4, volumen 2 llega a Netflix el 1 de julio.