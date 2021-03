Imagen : Warner Bros.

¿Te has preguntado qué podría ser mejor que por fin ver el Snyder Cut, la versión definitiva de Justice League? Quizás la respuesta sea ver la película en blanco y negro, al menos según el mismo Snyder. Y esta versión ya está disponible.

HBO Max ha estrenado por sorpresa la llamada Justice League: Justice is Gray, una versión sin colores de la película de Snyder en sus generosas 4 horas de duración y en formato 4:3. Es, en esencia, la misma película, pero en blanco y negro, una versión que según el mismo Snyder lleva años queriendo hacer. “En mi mente, durante los últimos dos años, la película es en formato IMAX y en blanco y negro, y me gustaría que todos pudieran verla así”, dijo el cineasta meses antes del estreno de su Cut. Ahora, sus deseos son una realidad.

Ya lo dijimos en nuestra crítica. El Snyder Cut soluciona todos los problemas, los fallos, que tenía la Justice League de 2017. Pero no es una película perfecta, está lejos de serlo. No obstante, los fanáticos de esta versión que durante años han pedido a Warner que “libere” el Snyder Cut hoy están de enhorabuena: no hay una sino dos versiones de la película, una con los tonos de color típicos de Snyder, y la otra sin ningún color, en blanco y negro, una tendencia que ya hemos visto durante los últimos años repetirse en varias películas, como Logan o Mad Max: Fury Road. [vía Polygon]