La verificación en dos pasos llegó a la beta de WhatsApp en noviembre del año pasado, pero es hoy cuando por fin ha llegado a todos los usuarios. Habilitarla es muy fácil, y nos aporta una capa extra de seguridad contra la posibilidad de que alguien quiera leer nuestros mensajes.



Lo que hace la doble verificación es añadir una segunda clave de entrada. Hasta ahora, WhatsApp se asociaba a un número de teléfono pidiéndonos un código que ellos mismos nos envían por SMS o mediante una llamada. Si alguien nos duplica la SIM o se hace con nuestro móvil desbloqueado puede instalar la aplicación en otro móvil y activarla recibiendo un nuevo SMS. La doble verificación añade un código de seis dígitos que tiene que elegir cada usuario.

Cada vez que instalemos WhatsApp otra vez nos pedirá ese código. También lo pedirá de vez en cuando para mayor seguridad. Es un poco incordio tener que meterlo cada cierto tiempo, pero también es mucho más seguro así.

Para activar la doble verificación solo hay que seguir los siguientes pasos:

Abrir WhatsApp y entrar en Configuración



Entrar en el menú Cuenta y seleccionar Verificación en dos pasos



Selecccionar Activar



El menú nos irá guiando. Tenemos que elegir un número de seis cifras y también dar una dirección de correo electrónico para recuperarlo en caso de que se nos olvide. Esto último no es obligatorio, pero sí muy recomendable porque nos puede dejar tirados si es una nueva activación y no hemos recibido el código por SMS.

La función irá llegando hoy (10 de febrero) poco a poco a todos los usuarios. Si aún no la ves en tu teléfono espera un rato y actualiza la aplicación cuando veas que esté disponible la nueva versión en la tienda de tu sistema operativo. Obviamente es gratis. Si no has activado nada y te llega un correo sobre el tema, desconfía. [vía WhatsApp]