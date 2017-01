Captura de pantalla: The Scenic Simpsons

A primera vista parece una idea realmente estúpida. Una cuenta de Instagram que no tiene ninguna foto real, sino fotogramas de Los Simpson sin ningún sentido u orden aparentes. A medida que avanzas, sin embargo, descubres que The Scenic Simpsons es mejor que muchas cuentas reales.

The Scenic Simpsons es todo lo que puedes esperar de una cuenta de Instagram real, pero sin los peores clichés que tan a menudo aparecen en la red social. No hay selfies, ni pies en la playa, ni cafés de starbucks, ni platos de comida horriblemente iluminados con la etiqueta #foodie. De las 150 publicaciones de la cuenta, la mayoría son paisajes, pero hay algunos encuadres sorprendentes como un primer plano de una mano con un cigarrillo, los puestos vacíos de la feria de Springfield, o Flanders bajando unas escaleras. Ninguno lleva filtros de la popular aplicación.

No hay ninguna escena de esta particular recopilación que no haya salido en antena en la serie. De hecho, cada una de ellas lleva etiquetados el episodio y la temporada a la que pertenecen. El mérito de The Scenic Simpsons es que consigue encuadres e imágenes que los espectadores pasamos por alto y que sin embargo tienen un valor estético bastante sorprendente. Estos son algunos ejemplos. El resto los podéis encontrar en Instagram. [vía Motherboard]